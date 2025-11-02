برگزاری تحلیف ۹۰۰ فرمانده بسیج دانشآموزی مشهد
مراسم تحلیف ۹۰۰ فرمانده واحدهای بسیج دانشآموزی مشهد، با تجدید پیمان نسبت به آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، مسئول سازمان بسیج دانشآموزی خراسان رضوی گفت: این مراسم برای فرماندهان واحدهای بسیج دانشآموزی دوره اول و متوسطه مشهد، بهصورت همزمان با سراسر استان برگزار شد و دانشآموزان در این آیین با قرائت میثاقنامه، آمادگی خود را برای انجام مأموریتهای انقلاب اسلامی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.
سرهنگ مجید شعرباف افزود: این مراسم با حضور فرماندهان سپاه استان و مشهد، مدیران آموزش و پرورش و خانواده شهدا، در فضایی سرشار از شور انقلابی برگزار شد.
سردار غیاثی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) هم در این مراسم ضمن تبیین چشمانداز فعالیتهای سال تحصیلی جدید، عملیاتهای بسیج دانشآموزی را با محوریت «بصیرتافزایی، خودسازی و خدمت اجتماعی» اعلام کرد.
این آیین با تجلیل از دو شهید دانشآموز، شهیدان اقدسی و میثمی، ادامه یافت و یاد آنان به عنوان نماد تعهد و ایثار نسل جوان در مسیر انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.
مراسم تحلیف در تمامی شهرستانهای خراسان رضوی بهصورت همزمان برگزار شد تا فرماندهان نوجوان بسیج با شور و انگیزه تازه، گام در راه مسئولیت و رسالت انقلابی خود در مدارس بگذارند.