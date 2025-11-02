پخش زنده
محمدصالح قاسمی، هنرمند ملایری جوانترین دارنده مدرک فوق ممتاز خوشنویسی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد صالح در سن ۱۲ سالگی مدرک فوق ممتاز خوشنویسی را گرفت، او در حال حاضر تلاش میکند مدرک استادی را هم بگیرد.
نام او به عنوان جوانترین هنرمند خوشنویس در سطح کشور ثبت شده است.
محمد صالح جوانترین دارنده مدرک فوق ممتاز خوشنویسی کشور است، استاد و خانوادهاش از استعداد و اخلاق و رفتار او و کمکهای او در خانه گفتند.
این هنرمند ملایری از علاقه خود به این هنر هم میگوید و عمواره قدردان استادان و خانواده خود است.
فرشاد کشاورزیان، مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر گفت: انجمن خوشنویسان ملایر ۷۰ عضور فعال دارد که در نوبتهای سال آزمون دارند و در فوق ممتاز هم شرکت می کنند.