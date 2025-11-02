به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز گفت: عملیات اتصال نهایی خط ۱۰ اینچی شهر رامشار در شمال سیستان و بلوچستان با موفقیت انجام شد.

حمید رضا بنی‌اسدی گفت: این طرح با هدف گازرسانی به شهر رامشار، شهرک صنعتی و کوره‌های آجرپزی این منطقه اجرا شد.

وی ادامه داد: این عملیات با تلاش کارکنان مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز زاهدان، بدون نیاز به تخلیه گاز و با رعایت کامل نکات ایمنی به پایان رسید.

مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: این انشعاب از خط ۲۴ اینچ زابل در کیلومتر ۸۳ منشعب شده و به طول ۱۲۰ متر تا ایستگاه CGS رامشار امتداد دارد.

وی بیان کرد: عملیات Tie-in (تاین) به معنای اتصال نهایی خط جدید به خط موجود در شبکه انتقال گاز است که از حساس‌ترین مراحل اجرایی خطوط لوله محسوب می‌شود و نیازمند دقت، هماهنگی و رعایت کامل اصول ایمنی است.