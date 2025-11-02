به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دهقانی گفت: اجلاسیه شهدای دانشجو معلم استان یزد ۱۲ آبان ساعت ۱۹ در سالن تربیت معلم برگزار می‌شود؛ این نشست نخستین اجلاسیه استانی از مجموعه اجلاس‌های شهدای دانشجو معلم است که پیش از کنگره کشوری اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.

وی افزود: پرونده‌های ۴۳ شهید دانشجو معلم استان یزد تکمیل شده و اسناد هویتی و اسناد مرتبط با شهادت این شهدا جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: در پردیس برادران و پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان یزد فضاسازی مناسب انجام شده و دیدار‌هایی با خانواده‌های شهدا صورت گرفته است.

به گفته او، تهیه مستند‌ها و مصاحبه‌های تصویری برای تولید فیلم و کلیپ‌های مرتبط انجام و سرود ویژه نیز با مشارکت دانشجویان تدارک دیده شده است. همچنین کارگاه‌های نویسندگی برگزار شده و کتابچه‌های ویژه برای هر شهید در دست تولید است که ۲۳ عنوان از این کتابچه‌ها در اجلاسیه ۱۲ آبان رونمایی می‌شود.

رییس دانشگاه فرهنگیان استان یزد، گفت: علاوه بر این، دو کتاب شاخص نیز که توسط دو نویسنده مطرح به نگارش درآمده، در این اجلاسیه رونمایی خواهد شد.