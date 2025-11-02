در روزهای میانی هفته، دما در برخی مناطق سردسیر به زیر صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.

روند کاهشی دما و وقوع برودت زیر صفر درجه

روند کاهشی دما و وقوع برودت زیر صفر درجه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی گفت: به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی جو وضعیت هوای استان تا پایان هفته صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد در ساعات بعدازظهر و در مناطق مستعد، همراه با غبار محلی پیش بینی می شود.

روند دمای هوا در روزهای آتی کاهشی است.

در روزهای میانی هفته، دما در برخی مناطق سردسیر استان به زیر صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.

حداقل تا هفته آتی از وجود سامانه بارشی موثر در استان بی‌بهره خواهیم بود.