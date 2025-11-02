به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن حسن‌زاده، دبیر این دوره از جشنواره و مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سردشت ضمن ارائه توضیحاتی درباره دستاورد‌های جشنواره طی ۱۰ دوره گذشته گفت: در دوره یازدهم، با تغییر مؤسسه مجری و در تعامل و همفکری با مدیر و اعضای ستاد سیاست‌گذاری جشنواره و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلاش شد جشنواره با رویکردی نو و جامع‌تر برگزار شود.

وی افزود: تمرکز ویژه‌ای بر کیفیت اجراها، داوری تخصصی، تنوع گروه‌های شرکت‌کننده و مستندسازی رویداد داشتیم. در بخش پژوهشی نیز نشست‌هایی با محور‌های «نقش بیت در موسیقی کرد‌ها و رونمایی از کتابی پژوهشی در این زمینه»، «آشنایی با ریتم در موسیقی کردی و رونمایی از کتاب آموزشی نوازندگی ضرب کردی»، «ارائهٔ مقاله با موضوع لاوک و لاوژه و دنگ بیژی در موسیقی کرمانجی»، «رونمایی از کتاب پژوهشی و آموزشی ساز نرمه نای» برگزار می‌شود. از لحاظ اجرایی نیز این دوره با بهره‌گیری از فضای دیجیتال، پخش زنده اجرا‌ها و پوشش رسانه‌ای گسترده‌تر نسبت به دوره‌های پیشین متمایز است.

حسن زاده در پاسخ به این پرسش که در جشنواره بیت و حیران به چه جنبه‌هایی از موسیقی نواحی ایران پرداخته می‌شود، اظهار کرد: گر چه محور اصلی جشنواره در دوره‌های نخست بر موسیقی و فرهنگ کردی استوار بوده است، اما همواره تلاش کرده‌ایم نگاهی ملی و فراگیر داشته باشیم. به همین دلیل، در بخش‌هایی از جشنواره موسیقی نواحی دیگر ایران نیز معرفی می‌شود تا اشتراکات فرهنگی میان اقوام ایرانی آشکار شود. توجه ما بر جنبه‌های روایی، آیینی و سازشناسی موسیقی بومی است تا اصالت و ریشه‌های این هنر‌ها برای پژوهشگران، مخاطبان و به‌ویژه نسل جوان نمایان شود.

یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران ۱۱ تا ۱۳ آذر در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می‌شود.