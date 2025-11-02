پخش زنده
ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان در اطلاعیهای، ممنوعیت سوزاندن بقایای مزارع و محصولات کشاورزی در استان را ممنوع اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان آمده است: به اطلاع عموم کشاورزان و بهرهبرداران میرساند هر ساله پس از پایان فصل برداشت محصولات بهاره و تابستانه، برخی از کشاورزان به منظور سرعتبخشیدن به عملیات آمادهسازی زمین، صرفهجویی در هزینهها و کاهش استهلاک ماشینآلات، اقدام به سوزاندن بقایای گیاهی و کاه و کلش مزارع میکنند.
این اقدام علاوه بر ایجاد آلودگی شدید هوا و بروز بیماریهای تنفسی، موجب از بین رفتن مواد آلی و ارزشمند خاک، افزایش شوری اراضی، آلودگی منابع آب و تخریب محیطزیست میشود. در حالی که بقایای گیاهی نقش مهمی در حاصلخیزی خاک، کاهش فرسایش آبی و بادی، حفظ رطوبت و تعدیل دمای خاک دارند و میتوانند با استفاده از روشهای اصولی مانند خرد کردن بقایا، تولید کمپوست، تهیه کود آلی و استفاده به عنوان علوفه دامی، به شکل موثر و اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، سوزاندن بقایای گیاهی تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب میشود و عملی مجرمانه است. همچنین طبق مفاد قانون مدیریت پسماند و ماده ۲۰ قانون هوای پاک، این اقدام ممنوع است و متخلفان مطابق قانون، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهند شد؛ بنابراین از همه کشاورزان و باغداران گرامی انتظار میرود با رعایت مقررات و همکاری با دستگاههای اجرایی مرتبط، از هرگونه سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی خودداری نموده و در راستای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست، شیوههای جایگزین و اصولی را مورد استفاده قرار دهند.