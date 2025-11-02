به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم فوتبال تراکتور ایران در نشست خبری قبل از این بازی اظهار کرد: برای بازی فردا پر انگیزه هستیم. می‌دانیم این بازی اهمیت زیادی دارد. الشرطه تیم بسیار خوبی است. به نتایج‌شان نگاه نکنید. می‌دانیم که بازی سخت و پایاپایی خواهیم داشت. ایگور [پوستونسکی]و [محمد]نادری را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم.

او ادامه داد: انتظار دارم هوادران بعد از مدت طولانی که در کنار ما نبودند ورزشگاه را پر کنند. حریف را دست کم نگیرید، چون بازی سختی در پیش خواهد بود.

سرمربی تراکتور درباره زمان بازگشت ایگور پوستونسکی از مصدومیت گفت: مصدومیتش جزئی نیست. انتظار داریم هر چه زودتر بتواند برگردد. پروسه برگشتن از مصدومیت برای هر بازیکن متفاوت است. مصدومیت ایگور جزئی و کوچک نیست. در مورد نادری هم کادر پزشکی در بازی اخیر تایید کرده بود که می‌تواند بازی کند، اما مصدومیت مجددی برایش اتفاق افتاد، اما چندان بزرگ نیست و او دچار التهاب شده است. ایگور بازیکن مهمی است و تمام تلاشمان را می‌کنیم که برگردد.

او در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای دیدار با الشرطه دارد؟ گفت: سوالاتی که می‌پرسید تکراری است و من هم مجبورم پاسخ‌های تکراری بدهم؛ قطعا ما در مورد برنامه و جزئیات کاری که می‌خواهیم فردا انجام دهیم اینجا صحبت نمی‌کنیم.

او ادامه داد: همانطور که گفتم الشرطه تیمی است که از بازیکنان مستعدی بهره می‌برد. عملکرد خوبی داشتند و در هر بازی موقعیت‌های زیادی ایجاد می‌کند و نباید فقط به نتایج این تیم نگاه کرد. تیم بسیار خطرناکی است و ما هم برنامه خودمان را برای کنترل این تیم خواهیم داشت. تا جایی که می‌توانیم سعی می‌کنیم آنها را کنترل کنیم ولی هر تیم هم نقاط ضعف خودش را دارد.

مهدی تارتار معتقد بود تراکتور مدعی قهرمانی در آسیاست، آیا شما به قهرمانی در لیگ نخبگان هم فکر می‌کنید؟ سرمربی تراکتور در پاسخ به این پرسش بیان کرد: اول از همه از آقای تارتار تشکر می‌کنم بابت اظهارات مثبتی که در مورد ما داشت. قطعا با احترام به رقبا، ما نهایت بلند پروازی را داریم. باید بدانیم که بازی یک طرفه و فقط دست ما نیست و رقیب هم کیفیت خودش را دارد ولی تلاش‌مان را برای رسیدن به بلند پروازی‌های‌مان انجام خواهیم داد و سعی می‌کنیم خودمان را در زمین ثابت کنیم.

او اضافه کرد: این را هم بدانید که این رقابت با دفعات قبل متفاوت است. تیم‌های حریف بازیکنان خارجی زیادی دارند و مثل سال‌های گذشته نیست. شاید قبلا دو، سه بازیکن خارجی داشتند ولی الان همه تیم‌شان بازیکن خارجی است. کیفیت‌ها تغییر کرده و اینکه سطح دو لیگ قهرمانان را با لیگ نخبگان مقایسه کنیم چندان منطقی نیست.

سرمربی تراکتور در پاسخ به این سوال که تیمش بعد از بازی با پرسپولیس فرصت کمی برای آماده سازی جهت دیدار با الشرطه داشته و آیا خود او و تیمش از نظر جسمی و ذهنی برای این مسابقه آماده‌اند؟ گفت: امیدوارم این اتفاق افتاده باشد. سعی کردیم روی ریکاوری بچه‌ها کار کنیم. همه آنها شرایط بازی را دارند. ما هم انتظار داریم به نحو احسن بازیکنان آماده شوند. انتظار بزرگتر از هواداران است که فردا در ورزشگاه باشند. مطمئن باشند هر کاری از دست‌مان بربیاید برای خوشحالی آنها انجام می‌دهیم. در مورد ریکاوری هم فقط چند ساعتی طول کشید تا خودم را پیدا کنم. گاهی لازم است از خودتان واکنش نشان دهید تا کسی فکر نکند که ساده لوح هستید.

تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته چهارم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ فردا (دوشنبه ۱۲ آبان) پذیرای الشرطه عراق خواهد بود.