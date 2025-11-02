به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ارشاد استعدادی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ، با اشاره به توجه ویژه و تأکید مستمر رهبر معظم انقلاب به تولید، اشتغال و اقتصاد پایدار گفت: گیلان از نظر اجرای مصوبات کارگروه استانی از استان‌های موفق کشور است.

وی با بیان اینکه حضور مستمر استاندار گیلان در جلسات استانی موجب تقویت روند تصمیم‌سازی و پیگیری امور تولیدکنندگان شده است، افزود: برگزاری منظم جلسات استانی ستاد تسهیل پیام مثبتی برای فعالان اقتصادی دارد و نقش مهمی در حل مشکلات واحد‌های تولیدی ایفا می‌کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با قدردانی از حمایت دستگاه قضا از بخش تولید گفت: بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه و تأکید دادستان کل کشور بر صیانت از حقوق تولیدکنندگان، گام مؤثری در جهت رفع موانع و بازگشایی مسیر تولید است.

ارشاد استعدادی همچنین با اشاره به جایگاه جغرافیایی گیلان گفت: این استان می‌تواند به‌عنوان پیشران ارتباط اقتصادی ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا عمل کند و در مسیر توسعه عدالت و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش‌آفرینی ویژه‌ای داشته باشد.

استاندار گیلان هم در این جلسه با بیان اینکه بخش عمده مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، مربوط به حوزه‌های بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی است، گفت: در هر جلسه، روند اجرای مصوبات دستگاه‌های اجرایی به‌صورت دقیق کنترل و موارد اجرا نشده شناسایی و بررسی می‌شود.

هادی حق شناس با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان افزود: تلاش می‌شود از ظرفیت‌های استانی برای کمک بیشتر به واحد‌های تولیدی استفاده شود تا فعالیت آنها تداوم یابد.

وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات مطروحه در حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و افزایش هزینه‌های مرتبط با برق گفت: رفع برخی از موضوعات مرتبط با مسئله تولید در گیلان از طریق مراجع ملی در حال پیگیری است و حضور مقامات کشوری در جلسات استانی نقش بسزایی در رفع آنها دارد.

استاندار گیلان با قدردانی از حضور دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در استان، تأکید کرد: هدف اصلی برگزاری این جلسات، رفع واقعی موانع تولید و تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با رویکرد حمایتی و جهادی در این مسیر گام بردارند.