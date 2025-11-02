سال‌ها پس از افشای فساد جنسی شاهزاده اندرو برادر شاه انگلیس، کاخ باکینگهام اعلام کرد شاه چارلز، روند رسمی سلب القاب، عناوین و افتخارات و نیز سلب استفاده اندرو از برخی قصر‌ها و خانه‌های مجلل را آغاز کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، دولت انگلیس نیز که در پی فساد جنسی شاهزاده اندرو زیر فشار فزاینده افکار عمومی بوده است، از بیانیه سلطنت استقبال کرد و کریس برایانت، عضو ارشد کابینه دولت، گفت: ما از اقدامات شاه حمایت می‌کنیم، به نظر دولت، بسیاری از مردم در سراسر کشور، این اقدام را درست می‌دانند و با خانواده ویریجینیا جوفری و دیگر قربانیان جنسی جفری اپستین، همدردی می‌کنند.

اندرو، برادر شاه انگلیس دوست صمیمی جفری اپستین، سرمایه دار سرشناس آمریکایی و سرکرده شبکه بزرگ فسادی بود که به اتهام دلالی فعالیت‌های جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ از جمله ویرجینیا جوفری، در دادگاه بدوی مجرم شناخته شد.

جوفری پرونده‌ای هم در آمریکا برای برادر شاه انگلیس تشکیل داد، اما فاش شد وکلای اندرو میلیون‌ها دلار به قربانی دادند تا از شکایتش صرف نظر کند، دختری که اندرو ادعا کرده بود اساسا او را نمی‌شناسد این هم تازه‌ترین واکنش خانواده این برده جنسی که گفته شده، با خودکشی به زندگی خود پایان داد.

اسکای رابرتس، برادر ویرجینیا جفری می‌گوید: او الان «فقط اندروست» و دیگر شاهزاده محسوب نمی‌شود، اکنون روح ویریجینیا شاد است.

جفری اپستین آمریکایی با همدستی مکسول انگلیسی، حلقه اجتماعی از افراد بلندپایه در آمریکا و انگلیس تشکیل دادند و شمار زیادی از دختران را همچون برده جنسی در اختیار آنان قرار می‌دادند که برادر شاه انگلیس یکی از آنان است.

دیوید یلاند (David Yelland)، تحلیل گر انگلیسی در این باره می‌گوید: اکنون خاندان سلطنتی نگران و بلکه ترسیده‌اند که بی توجهی به فساد‌های یک عضو خاندان، گریبان آنان را نیز بگیرد و در آینده، مردم، به سراغ فساد احتمالی آنان هم بیایند، با شروع بررسی‌های مجلس، محبوبیت سلطنت در بین مردم باز هم بیش‌تر آسیب خواهد دید.

اندرو هشتمین فرد در صف انتظار دست یابی به مقام سلطنت در انگلیس است.

جفری اپستین در پی شکایات متعدد قربانیان امیال جنسی آنان، به زندان افتاد، اما چندی بعد ادعا شد او در زندانی در آمریکا خودکشی کرده است، گیسلین مکسول دستیار انگلیسی اپستین هم چندی بعد در آمریکا به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

حامیان استقرار نظام جمهوری در انگلیس، سال هاست نظام سلطنتی را غیر دموکراتیک می‌دانند و برچیدن آن را خواستارند.

یک شهروند انگلیسی با انتقاد از نظام سلطنت می‌گوید: شاه چارلز دهه هاست درباره اندرو و موضوعات دیگر لابی گری و دخالت کرده است.

او می‌افزاید: نظام سلطنت مربوط به قرون گذشته و غیر دموکراتیک است و این نظام متناسب با دوران معاصر نیست.

بر اساس اسناد منتشر شده دادگاهی در آمریکا، نام بیش از ۱۷۰ نفر، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی این کشور و اندرو، برادر شاه انگلیس، در میان افراد مرتبط با پرونده جفری اپستین بار‌ها تکرار شده مواردی که هنوز به آن رسیدگی نشده است.

آنچه نتایج نظر سنجی‌ها آشکار کرده این است که مقبولیت و محبوبیت نظام سلطنتی در انگلیس نسبت به گذشته به طور چشمیگری کاهش پیدا کرده است.