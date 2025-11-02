به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امروز در آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل و با شرکت نیرو‌های دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی مانور زلزله در یکی از مدارس یاسوج و محوطه کمیته امداد استان با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این برگزاری این مانور با اشاره بر اهمیت تقویت آمادگی عمومی و افزایش تاب‌آوری دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدید‌ها و بحران‌ها گفت: پدافند غیرعامل امروز به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم و نظام اجرایی کشور است و اجرای سیاست‌ها و اهداف آن اقتصادی‌ترین مسیر برای مقابله با بحران‌ها و دفاع در برابر تهدیدات است.

یداله رحمانی افزود: برگزاری مانور‌ها و دوره‌های آموزشی در هفته پدافند غیرعامل با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و آمادگی مردم در برابر بحران‌ها انجام می‌شود که امروز رزمایش دانش‌آموزی پدافند غیرعامل را با حضور فعال دانش‌آموزان و همکاری دستگاه‌های امدادی و خدماتی اجرا شد.

رحمانی نقش دانش‌آموزان را در ترویج فرهنگ پدافند غیرعامل بسیار مهم دانست و اضافه کرد: دانش‌آموزان می‌توانند آموزش‌ها را به خانواده‌های خود منتقل کنند و موجب افزایش آمادگی عمومی در جامعه شوند.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل در استان از ابتدای سال تاکنون افزود: بیش از ۴۵۰ دوره آموزشی پدافند غیرعامل در بین اقشار مختلف استان برای افزایش آگاهی عمومی برگزار شده است.

استاندار یا بیان اینکه هرگوانه هزینه در پدافند غیرعامل می‌تواند از خسارت‌های چندین برابر در آینده جلوگیری کند اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند بخشی از اعتبارات خود را به اقدامات پدافندی اختصاص دهند.

رحمانی ادامه داد: طی سال گذشته در استان براساس تفاهم‌نامه‌هایی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان برنامه و بودجه و استانداری یک درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی برای اقدامات پدافندی هزینه می‌شود.