خبرگزاری صدا و سیما؛ کولیوند در جلسه کمیته کشوری پدافند غیرعامل هلال احمر که با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، گفت: مدیریت سردار جلالی در پدافند غیرعامل پویا و توانمند بود که سبب شد تا سایر دستگاه‌ها نیز در حوزه پدافند غیرعامل فعال شوند.

وی افزود: پدافند غیرعامل باید تبدیل به یک گفتمان ملی، مبتنی بر مشارکت مردم و جامعه باشد. تا به امروز ترویج مفاهیم پدافند غیرعامل در سطح کشور به خوبی پیش رفته است و ساختار‌های تخصصی برای تهدیدات نوین در هلال احمر ایجاد شده است.

کولیوند ادامه داد: چارچوب‌هایی در حوزه دفاع زیستی، شیمیایی و سایبری ایجاد شده است و هلال احمر نسبت به گذشته در حوزه پدافند غیرعامل به مراتب آماده‌تر شده است.

وی افزود: از نخستین روز‌های جنگ، کلاس‌های آموزشی را با توجه به احصای خطرات موجود، برگزار کردیم. خرید و تأمین تجهیزات لازم در کنار آموزش‌ها نیز با قوت ادامه دارد تا نیرو‌های امدادی و داوطلبان در حوزه تهدیدات نوین آماده شوند.

دکتر کولیوند گفت: دیپلماسی علمی و اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل با نگاه بشردوستانه در هلال‌احمر شکل گرفته و با سایر جمعیت‌های ملی نیز هم افزایی انجام شده است تا هم از تجربیات بین المللی بهره‌مند شویم و هم توانایی‌های خود را با سایر کشور‌ها به اشتراک بگذاریم. امروز انسجام خوبی در هلال‌احمر وجود دارد که این ریشه در همدلی نیرو‌ها دارد. انسجام و هماهنگی یکی دیگر از ارکان پدافند غیرعامل است که می‌تواند در مواقع حساس کمک کننده باشد.