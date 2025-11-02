پخش زنده
سرپرست صنایع تبدیلی و غذایی خوزستان از صدور یک فقره جواز توسعه صنایع کشاورزی از طرحهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شهرستان باوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدیعقوب هاشمی با اشاره به صدور یک فقره جواز توسعه صنایع کشاورزی از طرحهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در شهرستان باوی اظهار داشت: مقرر شده این طرح در زمینه کنستانتره خرما با ظرفیت یک هزار تن در سال و میزان سرمایه گذاری ۲۳۰ میلیارد ریال فعالیت کند.
وی با بیان این که با توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی، میتوان به شکوفایی اقتصادی نزدیکتر شد، افزود: در صورت اجرایی شدن و نهایی شدن این طرح اشتغال ۳۰ نفر فراهم خواهد شد.