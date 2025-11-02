استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت؛ ارتقای این نظام دراستان، نیازمندتحلیل دقیق وضعیت موجود و برنامه ریزی مبتنی بر آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان غربی گفت:آینده کشور واستان ازمسیر نظام تعلیم و تربیت می‌گذرد وبرای ارتقای این نظام دراستان، تحلیل دقیق وضعیت موجود و برنامه ریزی مبتنی بر آن ضروری است.

رضا رحمانی درجلسه شورای آموزش و پرورش استان بااشاره به اینکه همه ما باید در خدمت نظام آموزش و پرورش باشیم افزود:این شورا باید برنامه‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت آموزش وبهبود زیرساخت‌های آموزشی وافزایش سطح دانایی دانش آموزان تدوین کند.

وی همچنین بااعلام اینکه توسعه تحول درکشور‌ها از آموزش وپرورش آغاز می‌شود گفت:این شورا بازوی اصلی دستگاه تعلیم و تربیت درجهت توسعه زیر ساخت‌ها وبر آوردن نیاز‌های آموزش وپرورش درسطوح مختلف است.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش وپرورش استان هم دراین جلسه بااشاره به مشکلات جامعه فرهنگی آذربایجان غربی گفت:بیش از ۱۳ هزاراز فرهنگیان استان فاقد مسکن هستند که لازم است برخی دستگاه‌های اجرایی ازجمله راه و شهرسازی درزمینه واگذاری زمین برای احداث مسکن اقدامات لازم را داشته باشند.

دراین جلسه درزمینه راه اندازی مراکز جدید دارالقرآن دربرخی مناطق آموزشی، تأمین تجهیزات برای برگزاری آزمون‌های نهایی ونیز اتصال مدارس استان به شبکه فیبر نوری مخابرات تصمیمات لازم گرفته شد.