قهرمانی طباطبایی در شطرنج جایزه بزرگ فرانسه
ملی پوش شطرنج ایران به عنوان نخست مسابقات جایزه بزرگ فرانسه دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدامین طباطبایی سوپر استاد بزرگ شطرنج ایران با درخشش در رقابتهای آزاد جایزه بزرگ فرانسه که در شهر کاپداگد برگزار شد، عنوان قهرمانی بخش استاندارد این مسابقات را به دست آورد.
طباطبایی با کسب ۸ امتیاز از ۹ بازی، عملکردی موفق از خود به نمایش گذاشت و بر سکوی نخست ایستاد.
همچنین این شطرنجباز کشورمان در بخش برقآسا (بلیتس) این رقابتها نیز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد تا با دو جام ارزشمند، کار خود را در جایزه بزرگ فرانسه به پایان برساند.