ثبت تردد بیش از ۱.۵ میلیون خودرو در جادههای کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد از ثبت بیش از یک میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۵۸ تردد بین استانی وسایل نقلیه در این استان در مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حمیدرضا پیمانجو، گفت: در مهرماه ۱۴۰۴، بیش از یک میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۵۸ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بیان کرد: این میزان نسبت به ماه گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش و نسبت به مهر سال گذشته نیز ۳.۸ درصد کاهش داشته است. پیمانجو با اشاره به تجهیز ۴۰ محور استان به دستگاه ترددشمار آنلاین، افزود: متوسط تردد بین استانی روزانه در مهر ماه سال جاری، ۵۲ هزار و ۸۷۵ وسیله نقلیه در روز بوده است. وی همچنین بیان کرد: بیشینه مجموع تردد ورود و خروج به استان در روز ۳ مهر ۱۴۰۴ و معادل ۶۳ هزار و ۶۱ وسیله نقلیه ثبت گردید. مدیرکل راهداری استان ادامه داد: بر اساس دادههای سامانه پلاکخوان، حدود ۵۵ درصد از خودروهایی که در استان تردد داشتهاند کمتر از یک روز در استان ماندهاند و این موضوع بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از ترددها، صرفاً به صورت عبوری از استان صورت گرفته است. پیمانجو تصریح کرد: سهم تردد وسایل نقلیه غیر بومی در استان نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است. وی افزود: پس از پلاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد، بیشترین میزان تردد در سطح جادههای استان متعلق به پلاکهای استانهای فارس، خوزستان و اصفهان بوده است. پیمانجو ادامه داد: بر اساس دادههای مذکور، پلاکهای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز بیشترین مقصد سفر را در استانهای فارس، خوزستان و اصفهان داشتهاند. وی گفت: محورهایی که دارای بیشترین حجم تردد در مهر ۱۴۰۴ در استان بودند به ترتیب محورهای پاتاوه- یاسوج، بابامیدان-یاسوج، بابامیدان –گچساران و یاسوج-بابامیدان است. پیمانجو از کاربران جادهای درخواست نمود که سامانه جامع اطلاع رسانی جادههای کشور ۱۴۱ به همراه اپلیکیشن ویژه تلفنهای همراه نسخه اندروید را به عنوان پل ارتباطی با اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان جهت ارسال نظرات، پیشنهادها و انتقادها بدانند و همچنین با مراجعه به سایت www.۱۴۱.ir آخرین تصاویر دوربینهای نظارت تصویری جادهای را جهت اطلاع از وضعیت جادهها مشاهده نمایند.