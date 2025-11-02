پخش زنده
امروز: -
صادرات به منزله ی نفس اقتصاد اصفهان است و حذف تحریمهای داخلی و حمایت از صادرکنندگان در اولویت مدیریت استان قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در مراسم تجلیل از بیش از ۷۰ صادرکننده برتر استان بر رهیافتهای نوآورانه در صادرات و رفع موانع اداری تأکید کرد وخواستار حذف تحریمهای داخلی و تقویت توانمندی آنان برای ایستادگی در برابر تحریمهای خارجی شد.
مهدی جمالینژاد با اشاره به مشکلات کنونی فعالان صادرکننده، پیشبینی نشدن مدیریت سیاستهای ارزی، پیمانسپاری ارزی و طولانی بودن امور گمرکی و بانکی را از جمله این مشکلات برشمرد.
وی همچنین بر نقش نهادهای استانی در کمک به صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: رفع تحریمهای داخلی که درد و دل بسیاری از فعالان اقتصادی است وظیفه همه بخشهای مربوطه از جمله تصمیمگیران و تصمیمسازان است واگر دست به دست هم بدهیم و تحریمهای داخلی را از بین ببریم، قطعا صادرکنندگان توانمندی بیشتری برای ایستادگی در مقابل تحریمها خارجی دارند.
استاندار اصفهان پیشنهادهایی عملیاتی برای توسعه صادرات مطرح و بر حرکت از صادرات محض به سمت ارزشآفرینی هوشمند و فروش راهحل تأکید کرد و افزود: خرید اجرای خدمات به جای فروش دستگاههای صنعتی سنگین، ارائه خدمات مشاوره و برگزاری رویدادهای انحصاری، استفاده از فناوریهای نوین مانند واقعیت افزوده و هوش مصنوعی در تجارت، ایجاد پلتفرمهای هوشمند لجستیک و نمایشگاههای هوشمند ۳۶۰ درجه از جمله راهکارهای عملیاتی است.
جمالی نژاد همچنین توسعه بازارهای جدید، هدفگیری بازارهای خاص و توجه به تولیدات ارگانیک و سازگار با محیطزیست را از اولویتها برشمرد.
وی با یادآوری نقش صادرکنندگان به عنوان سفیران استان و کشور گفت: ما در مدیریت استان بهعنوان خادم صادرکنندگان به دنبال حل مسائل و مشکلات آنان از طریق دولت و مجلس هستیم.
در این آیین از بیش از ۷۰ صادرکننده برتر استان اصفهان تجلیل شد.