رئیس اداره توسعه سیستمهای اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار از ایجاد سامانه پایش کارگزاریها خبر داد و گفت: «این سامانه با هدف تقویت نظارت هوشمند و لحظهای بر عملکرد کارگزاریها و زیرساختهای معاملاتی بازار سرمایه به بهرهبرداری رسیده است.»
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، «OMS» در بازار سرمایه، به سامانههای مدیریت سفارش کارگزاریهای فعال در بورسها اطلاق میشود.
محمد موحدیاقدم، با اشاره به اهمیت نقش کارگزاریها در فرآیند انجام معاملات بازار سرمایه توضیح داد: «کارگزاریها بهعنوان حلقه ارتباطی میان خریداران و فروشندگان سهام و اوراق بهادار، نقشی کلیدی در پویایی و شفافیت بازار سرمایه دارند. از این رو نظارت دقیق بر سامانههای مدیریت سفارش کارگزاریها (OMS) از جایگاه ویژهای برخوردار است.»
رییس اداره توسعه سیستمهای اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: «سامانه مانیتورینگ OMSها با هدف پایش لحظهای وضع سفارشها و زیرساختهای معاملاتی طراحی شده است تا در صورت بروز هرگونه اختلال اقدامات اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.»
موحدیاقدم با تأکید بر لزوم توسعه سامانههای هوشمند در حوزه نظارت فناوری بازار سرمایه گفت: «این سامانه با ارائه قابلیتهایی نظیر نمایش لحظهای تعداد سفارشهای ثبتشده، بررسی موفق یا ناموفق بودن آنها، هشداردهی رنگی در زمان افزایش سفارشهای ناموفق و اطلاعرسانی سریع به کارشناسان اداره کنترل و نظارت، امکان واکنش سریع و تحلیل دقیق را فراهم میکند.»
رئیس اداره توسعه سیستمهای اطلاعاتی تاکید کرد: «علاوه بر نظارت بر سامانههای مدیریت سفارش، سامانه مانیتورینگ OMSها، وضعیت فعال بودن هسته معاملات و سامانههای پس از معاملات را نیز بهصورت لحظهای پایش و با نمایش تصویری از وضعیت کلی زیرساختها، به پایداری و استمرار عملیات بازار سرمایه کمک میکند.»
او ادامه داد: «با راهاندازی این سامانه، نظارت بر عملکرد کارگزاریها و زیرساختهای معاملاتی بازار سرمایه به شکل هوشمند، دقیق و کارآمدتری انجام میشود؛ اقدامی که به بهبود کیفیت خدمات کارگزاریها و افزایش اطمینان فعالان بازار سرمایه منجر خواهد شد.»