به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ پارسا طهماسبی، قهرمان کشتی آزاد، دارنده طلای بازی‌های آسیایی جوانان با استقبال قاسمی فرماندار محمودآباد، دکتر پهلوان سرپرست معاونت ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، مردم، مسئولان و جامعه ورزشی شهرستان وارد زادگاهش روستای ملاکلا از توابع بخش سرخ رود شد.

مردم ورزش دوست شهرستان محمودآباد به ویژه سرخ رود که همیشه در تشویق و حمایت از قهرمانان، سنگ تمام می‌گذارند این بار هم از این قهرمان آسیا به گرمی استقبال کردند.

پارسا طهماسبی نماینده وزن ۴۵ کیلوگرم تیم ملی ایران در رقابت‌های کشتی آزاد سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین به مدال طلا رسید.