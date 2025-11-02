نجاتگران ۹ استان کشور با آخرین آمورش‌های تخصصی و نجات در سیلاب به میزبانی سامان چهارمحال و بختیاری آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: دوره آموزشی منطقه‌ای تخصصی و پیشرفته «جست‌و‌جو و نجات در سیلاب» با حضور ۲۲ نجاتگران از ۹ استان کشور برگزار شد.

طاهری افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان آموزش‌های تخصصی را در قالب مباحث تئوری و کارگاه‌های عملی شامل اصول ایمنی در عملیات نجات در سیلاب، تکنیک‌های نجات در آب‌های خروشان در شرایط بحرانی و نحوه امدادرسانی و انتقال ایمن مصدومان، اصول حفظ ایمنی خود و کار تیمی در جریان عملیات‌های جست‌و‌جو و نجات در سیلاب و آب‌های خروشان کسب کردند.

به گفته وی: در پایان، شرکت‌کنندگان گواهینامه تخصصی پیشرفته جست‌و‌جو و نجات در سیلاب اعطا می‌شود.