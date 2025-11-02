پخش زنده
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه میاندوآب گفت: دو موقوفه جدید به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، میثم جعفری افزود: یکی از این موقوفات زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در روستای سوگلیتپه برای احداث حسینیه و دیگری زمینی به ارزش پنج میلیارد ریال برای توسعه مسجد روستای زمانآباد شاهیندژ است.
او اضافه کرد: با ثبت این موقوفات، شمار کل موقوفات میاندوآب به ۹۲۰ مورد و رقبات به یکهزار و ۱۱۱ رقبه رسید.
جعفری وقف را از ظرفیتهای مهم در توسعه فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: از ابتدای امسال بیش از ۲۵ میلیارد ریال درآمد موقوفات در امور عامالمنفعه و مذهبی هزینه شده است.