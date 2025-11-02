مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: بخش قابل توجهی از منابع مالی سه طرح عمرانی در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی در سطح استان تامین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی با اشاره به تامین بخش قابل توجهی از منابع مالی سه طرح عمرانی در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی در استان اظهار کرد: این پروژه‌ها شامل احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌های آغاجاری، باوی و هندیجان هستند که در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان پروژه‌های نشان‌دار تعریف شده‌اند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مودیان مالیاتی از این طرح‌ها افزود: بیش از ۷۰۰ مودی مالیاتی در تامین مالی این پروژه‌ها مشارکت داشته‌اند که در مجموع حدود ۲۳۳ میلیارد ریال از منابع موردنیاز را پوشش داده‌اند. این سطح از همراهی، نشان‌دهنده اعتماد عمومی به نظام مالیاتی و نقش آن در توسعه زیرساخت‌های خدماتی استان است.

خورشیدی ادامه داد: پروژه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آغاجاری به‌طور کامل و ۱۰۰ درصد از محل مالیات‌های نشان‌دار تامین شده است. همچنین پروژه‌های مشابه در شهرستان‌های باوی و هندیجان تا سقف ۷۰ درصد از همین محل تامین مالی شده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان اعلام کرد: مطابق با برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، باقی‌مانده مبلغ مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها نیز به‌طور کامل توسط سازمان تامین خواهد شد تا روند احداث بدون وقفه ادامه یابد.