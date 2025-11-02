پردیس سینمایی ملت به عنوان میزبان برگزاری نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت برای حضور مستندسازان و اهالی رسانه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پردیس سینمایی که سال گذشته محل برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران بود، در دوره جدید نیز جشنواره بین المللی سینما حقیقت، میزبان این رویداد سینمایی خواهد بود.

پردیس سینمایی ملت زیر نظر موسسه تصویرشهر شهرداری تهران قرار دارد و در چند سال اخیر میزبان جشنواره فیلم فجر و جشنواره فیلم کوتاه تهران بوده است.

پردیس ملت همچنین اواخر آبان نیز میزبان جشنواره فیلم شهر خواهد بود.