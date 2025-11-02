در هفته‌ای که گذشت، بازار‌های جهانی کالایی نوسانات محسوسی را تجربه کردند؛ به طوری که طلا با افت ۲.۶۱ درصدی و نفت برنت با کاهش ۱.۷۷ درصدی در مسیر نزولی قرار گرفتند.

طلا در هفته گذشته با افت حدود ۲.۶۱ درصدی مواجه شد و به محدوده ۴۰۱۵ دلار در هر اونس رسید. دلیل اصلی کاهش قیمت را باید در تقویت دلار و تعدیل انتظارات از سیاست پولی آمریکا جست‌و‌جو کرد. بازار‌ها پس از سخنان اخیر رئیس فدرال رزرو، احتمال کاهش زودهنگام نرخ بهره را کم‌تر دانستند، و این موضوع جذابیت طلا را به‌عنوان پناهگاه سرمایه‌ای کم‌بازده کاهش داد.

در عین حال، تنش‌های ژئوپلتیک در خاورمیانه و تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی مانع از افت شدیدتر قیمت شدند و باعث شد بازار طلا وارد فاز تثبیت شود. در کوتاه‌مدت، مسیر آینده قیمت به داده‌های تورمی و روند دلار وابسته است؛ در صورت ادامه قدرت دلار، فشار بر طلا می‌تواند ادامه پیدا کند.

نقره در هفته‌ای آرام‌تر نسبت به طلا حرکت کرد و در نهایت با رشد جزئی ۰.۴۳ درصدی همراه بود. برخلاف طلا که عمدتاً نقش پناهگاه سرمایه‌ای دارد، نقره بخشی از ارزش خود را از تقاضای صنعتی به‌ویژه در صنایع الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گیرد. همین ویژگی موجب شد افت دلار و تحولات نرخ بهره تأثیر کمتری بر آن بگذارد.

نفت خام برنت هفته‌ای منفی را پشت سر گذاشت و با افت ۱.۷۷ درصدی، سومین ماه پیاپی کاهش قیمت را ثبت کرد. فشار اصلی از سمت افزایش عرضه و کاهش رشد تقاضا ناشی می‌شود. داده‌های اخیر نشان می‌دهد تولید کشور‌های غیرعضو اوپک رو به افزایش است و از سوی دیگر، اقتصاد چین و اروپا همچنان با نشانه‌هایی از ضعف روبه‌رو هستند. تصمیمات اوپک‌پلاس برای افزایش جزئی تولید در ماه نوامبر نیز پیام نزولی به بازار ارسال کرده است. در نتیجه، تمایل معامله‌گران به خرید نفت کاهش یافته است. با این حال، ریسک‌های ژئوپلتیک هم‌چنان به‌عنوان عامل حمایتی مطرح‌اند و می‌توانند از افت بیشتر جلوگیری کنند. روند آینده قیمت نفت تا حد زیادی به تصمیمات بعدی اوپک‌پلاس و داده‌های موجودی نفت خام آمریکا وابسته خواهد بود.

گاز طبیعی در هفته گذشته بهترین عملکرد را میان بازار‌های کالایی اصلی داشت و با رشد ۳.۲۳ درصدی همراه شد. رشد قیمت عمدتاً به‌دلیل پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر سرمای زودرس و افزایش تقاضای گرمایشی در آمریکا و اروپا بود. در عین حال، اگرچه واردات LNG چین کاهش یافته، اما بازار جهانی گاز از سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو است و این توازن شکننده عرضه و تقاضا زمینه رشد قیمت را فراهم کرد. در کوتاه‌مدت، عامل تعیین‌کننده برای جهت قیمت، شدت سرمای زمستان و سطح ذخایر گازی در اروپا خواهد بود. اگر دمای هوا پایین‌تر از میانگین فصلی باشد یا صادرات LNG با اختلال مواجه شود، احتمال تداوم روند صعودی وجود دارد.

بازار فولاد چین در هفته‌ای آرام با رشد ملایم ۰.۴۳ درصدی همراه بود. رشد محدود فولاد در حالی رخ داد که نگرانی‌ها درباره وضع ساخت‌وساز و بخش املاک در چین هم‌چنان ادامه دارد. دولت چین در هفته‌های اخیر تلاش کرده است با بسته‌های حمایتی کوچک و سیاست‌های اعتباری، از تولیدکنندگان و پروژه‌های زیرساختی حمایت کند و همین موضوع باعث حفظ ثبات نسبی قیمت شد.

با این حال، عرضه بالای فولاد و کندی رشد اقتصادی مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی قوی‌تر شده است. در صورت اجرای برنامه‌های بزرگ‌تر زیرساختی یا سیاست‌های انبساطی در چین، می‌توان انتظار داشت فولاد در ماه‌های آینده جایگاه بهتری پیدا کند.