به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مرحله سوم رقابت‌های جام حذفی فوتبال کشور در مریوان پیگیری شد.

تیم شهرداری مریوان به عنوان تنها نماینده کردستان در ورزشگاه زاگرس این شهر مقابل تیم مس کرمان صف آرایی کرد.

این دیدار تا دقایق پایانی پایاپای پیش رفت، اما در نهایت میهمان کرمانی توانست به گُل دست پیدا کند و بازی با نتیجه صفر بر یک به سود مس کرمان به پایان رسید و پرونده نماینده کردستان در جام حذفی بسته شد.

در حاشیه این دیدار از یادگار رستمی فوتبالیست شایسته مریوانی و لژیونر فوتبال مریوان نیز تجلیل شد.