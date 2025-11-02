پخش زنده
پلیس انگلیس اعلام کرد یگان مبارزه با تروریسم، بررسی حمله با سلاح سرد به مسافران در قطارسریع السیر «دانکستر در شرق انگلیس به کینگز کراس در لندن» را که در کمبریج شایرمتوقف شد، برعهده دارد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، مسافران این قطار سریع السیر که شاهد درگیری خونین در آن بودند میگویند افراد را میدیدند که با سر و بدن خونین در حالی که از درد و وحشت فریاد میزدند که «آنها چاقو دارند و به همه چاقو میزنند» و «من چاقو خوردم» فرار میکردند و شرایط بحرانی بر سالنهای قطار حاکم شده بود و زنان و کودکان به شدت دچار وحشت واضطراب شدید شدند.
شاهدان میگویند حتی مسافران سالخورده این قطار میگفتند پیش از این هرگز چنین حمله وحشتناکی را در درون قطار ندیده بودند.
به گفته آنان، مسافران وحشت زده، با سرعت تلاش میکردند خود را از کانون حمله دور کنند و برخی به توالتهای قطار پناه بردند. هنگام فرار مسافران نیز چندین نفر مصدوم و دچار آسیب دیدگی شدند.
به گفته آنان حمله با کارد بزرگ، دقایقی پس از حرکت این قطار سریع السیر از ایستگاه پیتر بورو آغاز شده و مسافران آژیر خطر را به صدا در آوردند و پس از تماس مکرر مسافران با پلیس، در ایستگاه هانتینگدون در کمبریج شایر قطارمتوقف شد و مسافران وحشت زده، سراسیمه از واگنهای آن خارج شدند.
پلیس میگوید پس از اطلاع از این حمله دهها مامور پلیس از جمله پلیس مسلح را برای مقابله با مهاجمان به ایستگاه قطار هانتینگدون گسیل کرد. اعتقاد بر این است که دو مرد با چاقوی بزرگ اقدام به درگیری خونین در این قطار سریعالسیرکردند.
شاهدان عینی میگویند پلیس با شوکر یکی از مهاجمان را هدف قرار داد و دو نفر را دستگیر کرد و زخمیها با چندین دستگاه آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند.
منابع بیمارستانی گفتهاند مجرحانی که وضعیت بدتری داشتند با آمبولانس هوایی به بیمارستان منتقل شدند.
پلیس انگلیس این حمله را "حادثه بزرگ" اعلام و اضافه کرده است که پلیس ضد تروریسم وارد تحقیقات شده است.
پلیس انگلیس با گذشت چندین ساعت هنوز هویت و انگیزه عاملان این حمله خونین را فاش نکرده است، اما کایر استارمر نخست وزیر انگلیس این حمله را «هولناک و عمیقا نگرانکننده» دانست.
در پی این حمله خونین ایستگاه قطار هانتنیگتون تا اطلاع بعدی بسته شده و تردد خودروها در خیابانهای اطراف منتهی به این ایستگاه نیز با استقرار نیروهای پلیس مسدود شده است.
به گفته ناظران اجتماعی این حمله باردیگر جامعه انگلیس را با اضطراب امنیتی مواجه کرده است.