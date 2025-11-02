استاندار یزد در سفر یک‌روزه به شهرستان ابرکوه ، یک واحد نیروگاه خورشیدی و یک واحد فرآوری پسته را افتتاح و عملیات ساخت یک دبستان جدید دخترانه را آغاز کرد.

افتتاح طرح‌های عمرانی و صنعتی در سفر یک‌روزه استاندار یزد به ابرکوه

افتتاح طرح‌های عمرانی و صنعتی در سفر یک‌روزه استاندار یزد به ابرکوه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، استاندار یزد در سفر یک‌روزه به شهرستان ابرکوه ضمن بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی این شهرستان، یک واحد نیروگاه خورشیدی و یک واحد فرآوری پسته را افتتاح و عملیات ساخت یک دبستان جدید دخترانه را آغاز کرد.

در این سفر، استاندار یزد ابتدا با حضور در گلزار شهدای ابرکوه به مقام والای شهدا ادای احترام کرد و سپس در نشست با امام‌جمعه شهرستان، مهم‌ترین مسائل و مشکلات شهر به‌ویژه موضوعات فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه با حضور بابایی ، عملیات ساخت دبستان دخترانه «فاطمیه» آغاز شد. این دبستان ۹ کلاسه با زیربنای یک‌هزار مترمربع و با هزینه ۲۵ میلیارد تومان ساخته می‌شود که نیمی از آن توسط مشارکت‌های مردمی تأمین خواهد شد.

همچنین مرحله دوم نیروگاه خورشیدی بخش بهمن با ظرفیت ۲ مگاوات و با سرمایه‌گذاری ۸۰ میلیارد تومان بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

در همین بخش، یک واحد فرآوری پسته نیز راه‌اندازی شد. این واحد با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی احداث شده و توان تولید سالانه بیش از ۸۰۰ تن پسته خشک را دارد.

استاندار یزد در جریان این سفر همچنین با خانواده‌های شهیدان محمدباقر فلاح‌زاده و محمدحسین زارع‌زاده دیدار و از یک واحد تولید کاشی و سرامیک و طرح نهضت ملی مسکن در ابرکوه بازدید کرد.

وی هدف اصلی این سفر و سفرهای مشابه مسئولان استانی به شهرستان‌ها را بررسی مسائل و مشکلات و کمک به تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام عنوان کرد.