رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، گفت: در مانور تمام عیار زلزله زرتشتآباد خلخال، ارتقای آمادگی و هماهنگی در مدیریت بحرانهای روستایی دستگاههای اجرایی به محک گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل علیحسین احدیعالی اظهار کرد: این مانور با حضور فعال سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن، فرصتی ارزشمند برای ارزیابی توان اجرایی دستگاهها در امدادرسانی به آسیبدیدگان و مدیریت منابع کشاورزی در شرایط بحران بود.
وی افزود: تیمهای تخصصی سازمان شامل واحدهای ارزیابی خسارت، دام و نهاده، آب و خاک، ماشینآلات، پشتیبانی، نظارت و بازرسی و مستندسازی در قالب گروههای عملیاتی در محل حادثه فرضی مستقر شده و مأموریتهای خود را به صورت میدانی شبیهسازی کردند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در جریان این رزمایش، اقدامات فنی و خدماتی گوناگونی، چون تفکیک دامهای زنده و تلفشده، ضدعفونی و واکسیناسیون دامها برای پیشگیری از بیماریهای مشترک، آببندی و کنترل جریان آبهای سطحی ناشی از تخریب نهرها و لولهها، تسطیح مسیرهای دسترسی و حمل علوفه و آب با تانکر برای تأمین نیاز دامها انجام گرفت.
احدیعالی گفت: همچنین معدومسازی دامهای تلفشده، نصب پنلهای خورشیدی برای تأمین برق اضطراری چادرهای اسکان موقت و ارائه خدمات پیک پستی و امدادی بخشی دیگر از فعالیتهای شبیهسازی شده در این رزمایش بود.
وی تاکید کرد: این مانور با مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی و خدماتی منطقه برگزار شد و هدف اصلی آن، افزایش سطح آمادگی عملیاتی و ارتقای هماهنگی بینبخشی برای مقابله مؤثر با حوادث طبیعی در مناطق روستایی بود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خاطرنشان کرد: اجرای چنین رزمایشهایی نقش مهمی در کاهش خسارات و مدیریت بهینه منابع در شرایط بحران دارد و سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در برنامههای آینده نیز به صورت مستمر اینگونه مانورها را در سطح روستاهای آسیبپذیر استان پیگیری خواهد کرد.