پخش زنده
امروز: -
همزمان با آخرین روز از هفته پدافند غیرعامل، مانور پدافند غیرعامل امروز در دبیرستان شهید بهشتی رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مانور با ایجاد انفجار نمایشی لوله گاز و آتش سوزی در مدرسه، دانش آموزان زیر نظر مربیان امداد و نجات، روشهای حمل مصدوم و احیای آسیب دیدگان و نحوه اطفای حریق را آموزش دیدند.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم با بیان اینکه آمادگی دانش آموزان در مقابله با بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی باید جدی گرفته شود گفت : اگر یاد بگیریم در مواقع بحرانی چگونه عمل کنیم قطعا آسیبها و تهدیدات هم کاهش خواهد یافت.
نرگس دستیار همچنین از امضای تفاهم نامهی همکاری برای آموزشهای پدافند غیرعامل خبرداد و گفت: براساس این تفاهم نامه دانش آموزان با اصول کمکهای اولیه در مواقع بحرانی آشنا شدند.