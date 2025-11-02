به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مانور با ایجاد انفجار نمایشی لوله گاز و آتش سوزی در مدرسه، دانش آموزان زیر نظر مربیان امداد و نجات، روش‌های حمل مصدوم و احیای آسیب دیدگان و نحوه اطفای حریق را آموزش دیدند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در این مراسم با بیان اینکه آمادگی دانش آموزان در مقابله با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی باید جدی گرفته شود گفت : اگر یاد بگیریم در مواقع بحرانی چگونه عمل کنیم قطعا آسیب‌ها و تهدیدات هم کاهش خواهد یافت.

نرگس دستیار همچنین از امضای تفاهم نامه‌ی همکاری برای آموزش‌های پدافند غیرعامل خبرداد و گفت: براساس این تفاهم نامه دانش آموزان با اصول کمک‌های اولیه در مواقع بحرانی آشنا شدند.