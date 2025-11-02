پخش زنده
امروز: -
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانشآموزان، میدانداران اصلی برنامههای سیزده آبان هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی در آستانه یومالله سیزده آبان در نشست خبری با خبرنگاران ضمن عرض تسلیت ایام فاطمیه و تبریک به مناسبت فرا رسیدن یومالله سیزده آبان، این روز را یکی از نمادهای تاریخی ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانست و گفت: سیزده آبان یادآور مجاهدتهای دانشآموزان و دانشجویان در طول تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که با وحدت و همبستگی ملت، سیلی سختی به دشمن نواخته شد.
وی با اشاره به نقش محوری آموزش و پرورش در تبیین مفاهیم استکبارستیزی برای نسل جوان افزود: «امسال تلاش کردهایم برنامههای سیزده آبان تنها ویژه مخاطبان دانشآموز نباشد، بلکه خودِ دانشآموزان به عنوان مدیران، برنامهریزان و میدانداران اصلی در اجرای برنامهها نقشآفرینی کنند.»
فرهادی همچنین از نواختن زنگ استکبارستیزی در ساعت ۸ صبح روز سیزده آبان در مدارس سراسر کشور خبر داد و گفت: برای هر دو دوره ابتدایی و متوسطه، بستهای از برنامههای فرهنگی و پرورشی طراحی شده است. این بسته شامل سرگرمیهای گروهی، مسابقات فرهنگی، و فعالیتهای میدانی با محوریت مربیان پرورشی است.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تولید آثار هنری ویژه این ایام افزود: سرودهایی مانند نسل ضد و ایران خدایی با مشارکت دانشآموزان و گروههای سرود مدارس تولید شدهاند و در راهپیمایی سیزده آبان به صورت جمعخوانی اجرا خواهند شد.»
وی همچنین از رونمایی کتاب «ایستگاه خیابان روزولت» خبر داد و گفت: این کتاب به بازخوانی مستند و تحلیلی وقایع تاریخی سیزده آبان میپردازد و منبعی آموزشی برای آشنایی نسل جدید با ابعاد مختلف این رخداد مهم است.
در ادامه نشست، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش نیز با تأکید بر اهمیت نهادینهسازی روحیه استقلالطلبی در میان دانشآموزان، از اجرای برنامههایی چون بسته فرهنگی آبانکار طرح قاب برتر، مجموعه دانشآموزی وطندارو نیز فعالیتهای سازمان بسیج دانشآموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی خبر داد.
در پایان، فرهادی خاطرنشان کرد: یومالله سیزده آبان تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی هویت انقلابی ملت ایران است؛ نسلی که همچنان در برابر زیادهخواهیهای دشمنان ایستاده است.
وی همچنین به بستههای محتوایی جدید وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: در کنار سایر برنامهها، بسته پرورشی–آموزشی فانوس نیز تدوین شده که به دو محور اصلی روایت جنگ دوازدهروزه و تبیین مفاهیم استکبارستیزی و هویت ملی میپردازد. در این بسته، بیش از صد سؤال دانشآموزی طراحی و پاسخ داده شده است.
همچنین، درسنامه فانوس شامل نزدیک به پنجاه فعالیت گروهی مدرسهای است که برای موقعیتهای مختلف پرورشی پیشنهاد میشود و به دانشآموزان امکان میدهد از طریق بازیها، گفتوگوها و فعالیتهای خلاقانه، با مفاهیم مقاومت و هویت ملی آشنا شوند.
در ادامه نشست، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره موضوع تنبیه بدنی دانشآموزان توضیح داد:
در فضای پرورشی و مدرسهای هیچگونه دافعهای نباید وجود داشته باشد. وظیفه معاونت پرورشی، حمایت و پشتیبانی از همه دانشآموزان است؛ حتی آنهایی که ممکن است دچار خطا یا بزه شده باشند. مدرسه و معاونت پرورشی باید با همکاری مربیان و مشاوران، به رفع مشکل و بازگشت دانشآموز کمک کنند.
وی افزود: اگرچه موضوع تنبیه بدنی به صورت مستقیم در حیطه فعالیتهای پرورشی قرار نمیگیرد، اما بهصورت غیرمستقیم بر فضای تربیتی مدارس اثرگذار است. واقعیت این است که در گذشته، بهویژه حدود صد سال پیش، تنبیه بدنی در نظام تعلیم و تربیت رایج بوده و در بسیاری از مدارس آن دوران بهعنوان ابزار انضباطی مورد استفاده قرار میگرفت؛ اما در دهههای اخیر این نگاه بهکلی تغییر کرده است. امروز، کوچکترین تنبیه بدنی در نظام آموزشی بهعنوان رذیلت اخلاقی شناخته میشود و سازوکارهای نظارتی و آموزشی لازم برای پیشگیری از بروز چنین مواردی پیشبینی شده است.
او تأکید کرد: در موارد نادری که ممکن است به دلیل فشار روانی یا عصبانیت لحظهای رفتار نامناسبی از سوی فردی سر بزند، موضوع با نگاه اصلاحی و تربیتی بررسی میشود تا از تکرار آن جلوگیری شود.
در نشست خبری امروز سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، موضوع «تحول در کتب درسی» به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای تحولی آموزش و پرورش مطرح شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت بازنگری عمیق در محتوای آموزشی گفت: اگر بخواهیم نگاهی دقیق به نیازهای دانشآموزان در شرایط فعلی داشته باشیم، ناگزیر باید به تحول در حوزه درسی بیندیشیم. محتوای آموزشی پانزده تا بیست سال گذشته، دیگر پاسخگوی شرایط امروز، تغییر ذائقه یادگیری و نیازهای حرکتی و مهارتی دانشآموزان نیست.
وی با تأکید بر اینکه برنامههای درسی باید متناسب با اقتضائات روز بازطراحی شوند، افزود: دانشآموزان امروز بیش از هر زمان دیگری به تحرک، فعالیتهای گروهی و تجربههای میدانی نیاز دارند. بنابراین، لازم است بخشی از زمان برنامه درسی به فعالیتهای حرکتی، مهارتی و تربیتی اختصاص یابد.
سخنگوی آموزش و پرورش همچنین به بازنگری در برنامه درسی ملی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، تغییر محتوای درسی از دوره پیشدبستان تا متوسطه دوم در قالب برنامه درسی ملی در دستور کار است. هدف، ایجاد پیوستگی در مسیر یادگیری و پاسخگویی به نیازهای واقعی نسل جدید است.
وی در ادامه افزود: در جدول برنامه هفتم توسعه، بر برگزاری اردوهای آموزشی و فرهنگی نیز تأکید شده است. مدارس باید حداقل سالی یک بار دانشآموزان را به اردوهای آموزشی و تربیتی اعزام کنند تا زمینه پرورش مهارتهای اجتماعی و تجربهزیستی در کنار آموزش رسمی فراهم شود.
سخنگوی آموزش و پرورش در پایان از تدوین و انتشار ۱۵ عنوان کتاب درسی نونگاشت خبر داد وافزود: «این کتابها از ابتدا طراحی و تألیف شدهاند و صرفاً اصلاح نسخههای پیشین نیستند. نونگاشت بودن کتاب یعنی بازطراحی کامل محتوا بر اساس نیازهای روز، یافتههای نوین آموزشی و اسناد بالادستی.
فرهادی تأکید کرد: تحول در محتوای درسی تنها تغییر کتاب نیست، بلکه بازآفرینی نگاه تربیتی به آموزش است؛ نگاهی که باید آیندهنگر، پویا و متناسب با دنیای امروز دانشآموزان باشد.