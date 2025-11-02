به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خواف گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مناطق شهری و روستایی این شهرستان، پنج هزار مترمکعب به ظرفیت ذخیره‌سازی آب شرب افزوده شده است.

حمزه توکلی اظهار داشت: در این راستا مخزن هزار مترمکعبی در مجتمع سده، مخزن دو هزار مترمکعبی در مجتمع سنگان برآباد و یک مخزن دو هزار مترمکعبی در مجتمع بخش جلگه زوزن ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: برای اجرای این پنج هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب شرب با عملیات حصارکشی، خرید اتصالات و ساخت حوضچه، در مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب خواف ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تکمیل مخازن جدید با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب دیگر در روستای براکوه بخش مرکزی، محمدآباد بقسانی و پشت ساباد در مجتمع کلاته‌های خواف نیز در دستور کار قرار دارد.

توکلی تصریح کرد: این اقدام با پیگیری و همکاری نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، فرماندار شهرستان خواف، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و قرارگاه سپاه پاسداران انجام شده است.