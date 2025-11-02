افزایش ۵ هزار مترمکعبی ظرفیت ذخیرهسازی آب شرب در خواف
ظرفیت ذخیرهسازی آب شرب در شهرستان مرزی خواف پنج هزار مترمکعب افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان خواف گفت: از ابتدای امسال تاکنون در مناطق شهری و روستایی این شهرستان، پنج هزار مترمکعب به ظرفیت ذخیرهسازی آب شرب افزوده شده است.
حمزه توکلی اظهار داشت: در این راستا مخزن هزار مترمکعبی در مجتمع سده، مخزن دو هزار مترمکعبی در مجتمع سنگان برآباد و یک مخزن دو هزار مترمکعبی در مجتمع بخش جلگه زوزن ساخته شد و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: برای اجرای این پنج هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب شرب با عملیات حصارکشی، خرید اتصالات و ساخت حوضچه، در مجموع ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده است.
مدیر امور آب و فاضلاب خواف ادامه داد: برنامهریزی برای تکمیل مخازن جدید با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب دیگر در روستای براکوه بخش مرکزی، محمدآباد بقسانی و پشت ساباد در مجتمع کلاتههای خواف نیز در دستور کار قرار دارد.
توکلی تصریح کرد: این اقدام با پیگیری و همکاری نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس، فرماندار شهرستان خواف، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و قرارگاه سپاه پاسداران انجام شده است.