به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۱ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های فرانسه

لوفیگارو - جهنم نظامیان اسرائیلی که از غزه برگشته‌اند. هزاران تن از نظامیان بازگشته از غزه با ضربات روحی و روانی و مجروحیت وجودی رو‌به‌رو هستند

لوموند - رای مجلس فرانسه به فسخ توافق نامه مهاجرتی ۱۹۶۸ میان فرانسه و الجزایر، مانع جدید کاهش تنش‌ها بین دو کشور خواهد بود.

فرانس انفو - ادغام شرکت‌های هوا - فضایی ارباس و تالس و نگرانی اتحادیه‌ها درباره از بین رفتن فرصت‌های شغلی در ۱۰ سال. شرکت لئوناردو هم اعلام کرد با این دو شرکت فعالیت مشترک خواهد داشت.

فرانس انفو - گورستان زیرزمینی پاریس، از دوشنبه برای بازسازی، ۵ ماه تعطیل خواهد بود. سالانه ۶۰۰ هزار نفر از این قبرستان تاریخی بازدید می‌کنند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

افتتاح بزرگترین پارک ملت ترکیه در فرودگاه استانبول / هم پارک هم محل تجمع اضطراری

صباح

اردوغان: هم و غم ما خدمتگذاری به مردم است

تردد انتخاباتی جاسوس انگلیس در شهرداری استانبول

اسرائیل به رغم آتش‌بس به نسل‌کشی ادامه می‌دهد

نفس

حکم دادگاه برای پرونده آتش سوزی هتل کارتالکایا اذهان عمومی را آرام کرد

نرخ تورم به بالاترین میزان در ۶ ماه اخیر رسید

سرمایه داران خارجی از بلاتکلیفی شاکی هستند

سوزجو

فرودگاه آتاتورک نابود شد/ تبدیل به محل نمایش‌های حزب حاکم عدالت و توسعه شد

هزار روز گذشته/ وعده ساخت مسکن برای زلزله زدگان توخالی از آب در آمد

۸۰ درصد مردم پرونده جاسوسی امام‌اوغلو را قبول ندارند

جمهوریت

گرانی مواد غذایی موجب طغیان تورم شد

تغذیه مناسب، مجازی شد

هزار روز از زلزله گذشت، هنوز بی مسکن هستند

اوزگور اوزل دعوت به انتخابات کرد/ مردم تصمیم بگیرند

ترک گون

راه ترکیه عاری از ترور از صلح و برادری می‌گذرد

فیدان: شرایط اجرای کامل آتش بس در غزه باید فراهم شود

سفر نخست وزیران انگلیس و آلمان، یونان را تلاش زده کرد

ترکیه

دو هزار عضو پ ک ک به گروه کردی شمال سوریه پیوستند

۲۱ ساختمان سست در گبزه بدلیل ترک خوردگی تخلیه شدند

فیدان: برای آرامش منطقه به حضور در صف مقدم دیپلماسی ادامه می‌دهیم

ینی شفق

تا پرواز جنگنده کاآن، یوروفایتر بهترین گزینه است

سلاح‌های قتل‌عام در سودان را امارات می‌دهد

نشست علمای بالکان در ادیرنه برای غزه

قرار

شگفتانه زمستانه برای ۲/۵ میلیون خانوار بدلیل تغییر معیار یارانه برق

اتخاذ تدابیر دولتی برای مقابله با شرط بندی‌های غیر رسمی

فرار از نسل‌کشی در سودان

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

ساندی تلگراف:

وزیر خزانه داری در حال بررسی اصلاحات مالیات شوراهاست که می‌تواند صورت حساب‌ها را برای حدود یک میلیون خانوار تا حدود ۱۰ هزار پوند در سال دو برابر کند.

دیلی استار:

آمار جدید نشان می‌دهد یورک‌شایر بدترین سلامت دندان کودکان در انگلستان را دارد؛ شش منطقه از ۱۰ منطقه اول برای کشیدن دندان در میان کودکان پنج تا ۹ سال متعلق به آن است.

ساندی اکسپرس:

صد‌ها نفر با سابقه قتل یا حمله شدید از خارج وارد بریتانیا شده‌اند؛ وزارت کشور می‌گوید غربالگری را تشدید می‌کند.

ساندی میررور:

دوستی پنهانی ملکه الیزابت دوم با پل او گریدی

قانون‌گذاران آمریکایی از شاهزاده اندرو (برادر شاه انگلیس که به فساد جنسی متهم است) خواسته‌اند در یک کمیته کنگره درباره شبکه سوء‌استفاده جفری اپستین (سرکرده شبکه سوء استفاده جنسی از کودکان برای امیال صاحبان قدرت و ثروت) شهادت دهد. رسیدگی به جرایم برادر شاه انگلیس پس از گرفتن مسئولیت‌های سلطنتی از او افزایش یافته است.

میل ساندی:

رایانامه‌ها نشان می‌دهد که دو مشاور املاک ریوز وزیرخزانه داری و همسرش را مطلع کرده‌اند که برای اجاره خانه جنوب لندن شان نیاز به مجوز داشته‌اند، در حالی که ریوز گفته بود از آن مطلع نبوده است.

آبزرو:

اقتصاددانان می‌گویند سرمایه‌گذاری سریع در انرژی‌های پاک می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، هزینه‌ها را کم کند و امنیت انرژی را بهبود بخشد.

ساندی پیپل:

خانه‌های مناسب برای قهرمانان؛ ۹ میلیارد پوند کمک مالی برای حل رسوایی مسکن نظامیان

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- مولوی «ذبیح الله مجاهد»: مذاکرات (با پاکستان) فقط با اعتماد و صداقت می‌تواند به نتیجه برسد.

- پاکستان باید مسئولیت امنیت خود را برعهده خود بگیرد.

- آغاز پرواز‌های مستقیم قندهار- دبی.

- بیش از هزار و سیصد شخصیت افغانستان با کارت مصئونیت به کشورشان بازگشته‌اند.

- استقبال اداره ورزش و شهروندان کابل از ورزشکاران جوان فوتسال در مسابقات آسیایی.

روزنامه دولتی «شریعت»:

- سخنگوی حکومت افغانستان: تهدید‌های مرتبط با مذاکرات (با پاکستان) تاثیرات منفی خواهد داشت.

- در سه سال گذشته، ساخت نه شهرک مسکونی توسط حکومت افغانستان تصویب شده است.

- تاشکند: برق، بدون هیچ مشکلی به افغانستان صادر می‌شود.

- تاکید کابل و پکن بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای.

- وزیر امور مهاجرین افغانستان: همه مهاجران بازگشته به افغانستان از خدمات برابر برخوردار می‌شوند.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- سید راشد کاشفی خبرنگار افغان پس از حدود هفت ماه از زندان طالبان آزاد شد.

- گرفتاری مهاجران در اسپین بولدک: سه مهاجر پس از بازگشت از پاکستان جان باختند.

- گذرگاه تورخم برای بازگشت مهاجران بازگشایی شد.

- وزیر دفاع پاکستان: روابط با طالبان عادی نخواهد شد مگر اینکه به حمایت از تی تی پی پایان دهد.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- تیم فوتبال زنان افغانستان، هفت بر صفر لیبی را شکست داد.

- کارزار ده روزه واکسیناسیون سرخک در استان ننگرهار.

- اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان: سید راشد کاشفی پس از شش ماه از زندان آزاد شد.

- وزارت تحصیلات عالی طالبان فعالیت چهار دانشگاه غیردولتی را تعلیق کرد.

- دزدان مسلح یک استاد دانشگاه کابل را در خانه اش به قتل رساندند.

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۱۱ آبان ۱۴۰۴

عناوین امروز روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا:

سه پیشنهاد مهم شی جین‌پینگ به دوم سی و دومین نشست رهبران اقتصادی اَپک

خدمه شنژو XXI ماموریت فضایی را آغاز کردند

شی از اقتصاد‌های آسیا و اقیانوس آرام خواست به طور مشترک آینده‌ای پایدار و روشن‌تر را ایجاد کنند

زمستان زودهنگام در شمال چین

چین ۵۰۰ میلیارد یوان برای افزایش قدرت مالی دولت‌های محلی سرمایه گذاری می‌کند

شهر شنژن چین میزبان نشست رهبران اقتصادی APEC در سال ۲۰۲۶ خواهد بود

چین و روسیه همکاری عملی را عمیق‌تر می‌کنند

ایران می‌گوید ۲ عضو بسیج توسط "تروریست ها" در استان جنوب شرقی کشته شدند

ایران می‌گوید: توافق از طریق مذاکرات غیرمستقیم با ایالات متحده ممکن است

وزیر خارجه ایران جنایات اخیر در سودان را محکوم کرد

=======================================

گلوبال تایمز

تعهد چین و روسیه برای افزایش همکاری و سرمایه گذاری مشترک

چین و کره جنوبی ارتباط استراتژیک را تقویت و پایه اعتماد متقابل را تثبیت می‌کنند

آژانس فضایی چین چهار ماموریت بزرگ برنامه ریزی شده برای سال ۲۰۲۶ را معرفی کرد

رهبران APEC اعلامیه مشترک در مورد تعمیق همکاری را تصویب کردند

نتایج یک نظر سنجی: بیش از ۵۰ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند باید به همکاری با چین ادامه دهیم

===================================

سی جی تی ان

آغاز چهل و دومین سفر اکتشافی چین به قطب جنوب با تجهیزات و تحقیقات جدید

پیشتازی چین در کشتی‌سازی سبز؛ نیرویی تازه برای کربن‌زدایی دریایی جهان

دیدار رؤسای جمهور چین و کره جنوبی در گیونگ‌جو؛ گفت‌و‌گو درباره همکاری‌های آینده

پرتاب موفقیت‌آمیز فضاپیمای سرنشین‌دار شن‌جو-۲۱ / ورود فضانوردان به ایستگاه فضایی

پیشنهاد پنج‌ماده‌ای چین؛ ترسیم مسیری تازه برای ایجاد جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه

فرماندهی ناحیه جنوبی ارتش چین: نظارت دقیق بر گشت‌زنی مشترک فیلیپین؛ وضعیت کاملا تحت کنترل ما است

صدرنشینی کاروان چین در بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین

آمریکا از حماس خواست از مناطق تحت کنترل اسرائیل عقب‌نشینی کند

سنای آمریکا تعرفه‌های ترامپ را لغو کرد

آتش‌بس در غزه بار دیگر دستخوش تغییر شد

توقیف شناور حامل ۲۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس توسط سپاه ایران

===================================

روزنامه مردم

شی پس از جلسه APEC به پکن بازگشت

پنج پیشنهاد رئیس جمهور چین برای ایجاد جامعه آسیا و اقیانوس آرام

شهر شنژن چین میزبان نشست رهبران اقتصادی APEC در سال ۲۰۲۶ خواهد بود

شی گفت: چین آماده همکاری با ژاپن برای ایجاد روابط دوجانبه سازنده و پایدار است

شی: چین مایل به همکاری با کره جنوبی برای توسعه پایدار و مشارکت استراتژیک است

چین سفینه فضایی سرنشین دار شنژو-۲۱ را برای پیشرفت‌های جدید مهندسی و علمی به فضا پرتاب کرد

دیدار وزیر دفاع چین با همتای آمریکایی در مالزی