مانور پدافند غیر عامل در شرکت کشتی سازی صدرا برگزار شد
مدیرعامل و نائب رئیس شرکت صدرا پارس: مانورها میتواند آمادگی نیروی انسانی کارکنان را برای واکنش سریع و صحیح در شرایط اضطراری افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ جهانبخش امیری مدیرعامل و نائب رئیس شرکت صدرا پارس در حاشیه برگزاری مانور پدافند غیرعامل در این شرکت گفت: برگزاری مانورهای پدافند غیرعامل در شرکتهای صنعتی حیاتی مانند شرکت صنعتی صدرا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
وی گفت: حفاظت از سرمایههای ملی و زیرساختهای استراتژیک شرکت صنعتی صدرا از اهمیت خاصی برخوردار است و نیروها باید در این محیط محک زده شوند.
امیری افزود: مانور پدافند غیرعامل به معنای مجموعه اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات خارجی (مانند حملات هوایی، موشکی، پهپادی، خرابکاری، سایبری و...) است و با اجرای این مانورها، این شرکت از آسیب دیدن ماشینآلات و تأسیسات گرانقیمت جلوگیری کند.
او ادامه داد: پدافند غیرعامل تنها به تهدیدات نظامی محدود نمیشود، بلکه شامل مقابله با حوادث طبیعی (مانند زلزله، سیل) و بحرانهای غیرنظامی نیز میشود.
مدیرعامل و نائب رئیس شرکت صدرا پارس بیان کرد: این مانورها میتواند آمادگی نیروی انسانی کارکنان را برای واکنش سریع و صحیح در شرایط اضطراری افزایش دهد و کاهش خسارات جانی و مالی با شناسایی نقاط ضعف و تمرین شیوههای پناهگیری، تخلیه و امدادرسانی، تلفات را به حداقل برساند.