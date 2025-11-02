در ادامه رسیدگی قضایی به پرونده موسوم به «رضایت خودرو»، پرونده‌ای مستقل با موضوع پول‌شویی و شناسایی اموال ناشی از جرم در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دادستان قزوین از قرائت کیفرخواست در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ۸۰ نفر از ۸۴ متهم جدید شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به جرم پول‌شویی خبر داد.

علی اصغر عسگری گفت: این متهمان اموالی بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را به‌صورت غیرقانونی تحصیل، تملک و مخفی کرده‌اند.

به گفته او، علاوه بر این، دو کیفرخواست دیگر نیز برای چهار متهم دیگر به اتهام فعالیت در شبکه‌های غیرقانونی و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ترتیب به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک ارسال شده است.

به گفته این مقام قضایی، در صورت صدور حکم قطعی در خصوص این اموال، مراحل فروش و مزایده انجام و مبالغ حاصل به حساب شکات و مالباختگان واریز خواهد شد.

ابوذر شریف پور اصل، قاضی پرونده هم گفت: دستگاه قضایی عزم جدی خود در احقاق حقوق مالباختگان اعلام کرده است و از هیچ تلاشی برای شناسایی و بازگرداندن اموال ناشی از جرم فروگذار نخواهد کرد.

او گفت: تاکنون نزدیک به ۳۰ نفر از متهمان در تحقیقات مقدماتی اعلام آمادگی برای اعاده اموال تحصیل‌شده کرده‌اند.

شریف پور اصل افزود: دستگاه قضایی تأکید کرده است متهمانی که در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند، از تخفیفات قانونی برخوردار خواهند شد.