براساس اعلام اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی: اجرای طرح ملی کارورزی و مشوق‌های بیمه‌ای درآذربایجان‌غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، براساس اعلام اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان، این طرح با تخصیص سهمیه‌ به استان وارد فاز اجرایی شده و کارفرمایان و علاقمندان به کارورزی برای بهره‌مندی از این مشوق‌ها می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی almp.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند.

همچنین به گفته مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان مراحل اجرایی طرح ملی «طاها» هم با هدف ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ و دسترسی فعالان این حوزه به بازارها و منابع مالی طراحی و آماده اجرا شده است.