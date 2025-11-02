پخش زنده
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: صنایع بزرگ و انرژیبر استان موظف شدهاند در مجموع در ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تولید برق صنایع مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ستار نظری با اشاره به ظرفیت بالای نیروگاههای برقآبی در استان اظهار کرد: خوزستان به واسطه وجود سدهای زنجیرهای کارون و نیروگاههای بخار مستقر در سطح استان، برق مورد نیاز خود را تامین میکند. با این حال، به دلیل شرایط خاص آبوهوایی و گرمای بالای منطقه، تداوم جریان برق از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تاکید بر ظرفیت بالای استان در بهرهگیری از انرژی خورشیدی افزود: خوزستان سالانه حدود ۳۰۰ روز آفتابی کامل دارد که این مزیت، امکان استفاده از انرژی خورشیدی در بخشهای مختلف از جمله اداری، صنعتی، کشاورزی و خانگی را فراهم میکند. براساس سیاستهای وزارت نیرو، انرژی تولیدی نیروگاههای خورشیدی احداثشده با قراردادهای ۲۰ ساله تضمین خرید میشود.
نظری درباره وضعیت تولید و بومیسازی پنلهای خورشیدی در کشور بیان داشت: در حال حاضر شرکتهای متعددی در کشور در زمینه تولید و عرضه پنلهای خورشیدی فعال هستند، بهگونهای که هر هفته به طور میانگین حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در سطح کشور وارد مدار میشود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به نقش انرژی خورشیدی در خودکفایی و جبران ناترازی انرژی کشور تصریح کرد: در خوزستان، صنایع بزرگ و انرژیبری همچون فولاد، سیمان، پتروشیمی و صنایع شیمیایی موظف شدهاند طبق ماده ۴ قانون مانعزدایی در مجموع در ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تولید برق صنایع مشارکت کنند. وزارت صمت نیز سهم هر بخش را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: در سطح ملی با اخذ مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی، امکان بهرهمندی از تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاران احداث نیروگاههای تجدیدپذیر فراهم شده است و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه ملی انرژیهای تجدیدپذیر (مهرسان) برای دریافت مجوزها اقدام کنند.
نظری با اشاره به الزامات فنی احداث نیروگاههای خورشیدی گفت: برای هر یک کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشیدی، حدود ۱۲ تا ۱۵ مترمربع فضا موردنیاز است. از این رو، سرمایهگذاران باید از ابتدا نسبت به تامین زمین موردنیاز با همکاری سایر دستگاههای مرتبط اقدام کنند.
وی بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تاکنون ۵۴ ساختگاه سهمگاواتی را با مجموع ظرفیت ۱۶۳ مگاوات در نظر گرفته که نیروگاههای مربوطه در حال طی مراحل احداث هستند. وزارت نیرو نیز تامین پنلهای موردنیاز این پروژهها را برعهده دارد.
نظری در خصوص مقرونبهصرفه بودن سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی بیان کرد: میانگین زمان بازگشت سرمایه حدود ۴ سال است و وزارت نیرو برق تولیدی نیروگاهها را با قرارداد تضمینی ۲۰ ساله خریداری میکند. نرخ خرید تضمینی برای نیروگاههای تا ۲۰۰ کیلووات، هر کیلووات ساعت ۳۸۲۰ تومان، برای مددجویان ۴۵۸۴ تومان، برای نیروگاههای ۲۰۰ کیلووات تا یک مگاوات ۳۱۵۰ تومان و برای نیروگاههای بالای دو مگاوات ۲۸۰۰ تومان تعیین شده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی و فرهنگسازی در زمینه استفاده از پنلهای خورشیدی نقش مهمی در آشنایی مردم با مزایای انرژیهای تجدیدپذیر دارد و موجب ترغیب سرمایهگذاران و صنایع برای مشارکت در احداث نیروگاههای خورشیدی خواهد شد.