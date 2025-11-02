محیط بان تایبادی، نمونه کشوری شد
محیط بان تایبادی برای تلاش گسترده در حفاظت از عرصههای زیست محیطی، به عنوان نمونه کشوری انتخاب و از وی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، رییس اداره محیط زیست تایباد گفت: «حسینعلی التفاتی» در همایش ملی محیط بانان برتر کشور که همزمان با روز ملی محیط بان در مشهد برگزار شد، عنوان نمونه برتر کشوری را از آن خود کرد.
یوسف اربابی افزود: سه نفر محیط بان در شهرستان تایباد کار حفاظت از عرصههای تحت مدیریت محیط زیست را بر عهده دارند که این تعداد نسبت به وضعیت مطلوب، کم است.
او با اشاره به این که شهرستانهای تایباد و باخرز، چهار منطقه شکار ممنوع دارند، بیان کرد: مناطق شکار ممنوع در تایباد و باخرز در مجموع ۱۰۸ هزار هکتار وسعت دارند که ۵۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از این عرصه، مرزی است و نیاز به حفاظت و پایش بیشتری دارد.
شهرستانهای تایباد و باخرز در شرق خراسان رضوی از اکوسیستم کوهستانی و کویری برخوردارند که در اکوسیستم کوهستانی این منطقه گونههای جانوری با ارزش از قبیل قوچ وحشی و میش، خوک و در اکوسیستم کویری گونههای جانوری از قبیل کفتار و آهو زیست میکنند.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.