پخش زنده
امروز: -
اعزام نخستین کاروانهای دانشآموزی راهیان نور از مناطق مرکزی و شمال سیستان و بلوچستان در ۱۸ آبان ماه انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: این اردوها با اعزام کاروان دختران دانشآموز استان آغاز میشود.
رسول صفرزائی افزود: این کاروان، با هشت دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت این اردوها در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت افزود: اردوی راهیان نور بستری مؤثر برای آشنایی نسل جوان با رشادتها و ازخودگذشتگیهای رزمندگان دوران دفاع مقدس است و نقش مهمی در تقویت هویت دینی و ملی دانشآموزان دارد.