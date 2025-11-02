به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد لاریجانی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی، در حاشیه نشست خبری همایش "ما و غرب" در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌های هسته‌ای کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران مسیر هسته‌ای خود را با قدرت و استقلال ادامه می‌دهد. اینکه جزئیات فنی برنامه‌های هسته‌ای چیست، نباید رسانه‌ای شود؛ اما آنچه مسلم است، توانمندی هسته‌ای ما کاملاً بومی است و با بمباران از بین نمی‌رود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های جدید در حوزه فناوری هسته‌ای افزود: امروز طرح های بسیار خوبی در زمینه توانمندی‌های هسته‌ای در دست اجرا داریم و تمام این مسیر بر اساس محاسبات علمی و بومی خودمان پیش می‌رود. ما نه از کسی می‌ترسیم و نه متکی به خارج هستیم.

لاریجانی با گرامیداشت یاد دانشمندان شهید هسته‌ای کشور تاکید کرد: شهادت دانشمندان ما نه‌تنها خللی در روند پیشرفت ایجاد نکرد، بلکه موجب شد نسل جدیدی از دانشمندان جوان و متعهد وارد میدان شوند. امروز جمع گسترده‌ای از دانشمندان توانمند در حال فعالیت‌اند و این جریان علمی روزبه‌روز در حال گسترش است. شهادت آن عزیزان یک تحرک و انگیزه بزرگ میان جوانان ما ایجاد کرد تا توجه ویژه‌ای به علوم پیشرفته ازجمله دانش هسته‌ای داشته باشند.

وی اضافه کرد: مسیر ما روشن است و با اراده ملی و ظرفیت بومی، این راه را تا رسیدن به قله ادامه خواهیم داد.