بازار روز شهید عراقی آمل با ۳۴ سال قدمت و به دلیل بافت سنتی و محصولات بی نظیر در بین مردم و مسافران معروف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح تازه شروع شده، اما در بازار روز آمل، زندگی از ساعت‌ها پیش جریان دارد. اینجا، در قلب شهر چای ذغالی و هوای نم دار شمال، جایی است که عطر زندگی از هر غرفه به مشام می‌رسد.

بازار روز در هر شهری، با بافت سنتی خود و حضور مردم و محصولات محلی یکی از زیباترین مکان‌ها برای گردشگران است که در آن امکان گفت‌و‌گو و دیدن فرهنگ‌های مختلف برای آنها میسر می‌شود.

بازار روز شهید عراقی آمل یکی از مراکز خرید مازندران است که به سبب بافت سنتی و محصولات بی نظیرش در میان مردم و مسافران معروف شده است.

بازار روز آمل از جمله مراکز خرید مازندران است که با قدمت ۳۴ ساله همچنان پابرجاست و در آن انواع محصولات کشاورزی، بهترین میوه‌ها و تازه‌ترین سبزی‌های محلی و کوهی را می‌توان خریداری کرد.

این بخش در بازار روز آمل بسیار پر ترافیک است و هر نوع داروی گیاهی مورد نیاز بیماری‌های مختلف و سبزی‌های با کیفیت کوهی برای طبخ انواع غذا‌ها به فروش می‌رسد.

نرخ کالا‌های عرضه شده در این مرکز خرید سنتی و محلی، تقریبا مناسب‌تر از سایر مراکز خرید مازندران است.

بانویی از نسل کار، صبر و عشق

زینب خانم هر صبح به این بازار می‌آید؛ از آن روز‌هایی که بازار تازه جان گرفته بود تا امروز که خودش تولید کننده و غرفه دار است.

در این بازار انواع ترشی و مربای خانگی، و دست پخت مادرانه، عطر شمال را تا دل هر مسافر می‌برند و اینجا هر بطری، یادگاری از طعم‌های اصیل مازندران است.

او افزود: انواع سبزی و ترشی و مربا را خودم درست می‌کنم و به فروش می‌رسانم.

از فروش ماهی شمال تا میوه‌های نارنجی پاییزی

اینجا یک بازار رنگی رنگی است که بساطش حتی جمعه‌ها هم پهن است؛ برای اینکه بیشترین لذت و بهره را از این همه فراوانی ببرید، باید از اول صبح به این مکان زیبا بروید، فرقی هم ندارد که هوا آفتابی باشد یا بارانی، در هر شرایط آب و هوایی این بازار پابرجاست.

انواع ماهی‌های شمال مانند ماهی کپور، ماهی قزل آلا، ماهی ازون برون، ماهی سفید و ماهی دودی در این بازار عرضه می‌شود.

علاوه بر انواع ماهی، پرتقال‌ها و نارنگی‌های خوش رنگ مازندران را نیز می‌توانید در بازار روز آمل پیدا کنید و تنوعی از انواع میوه‌ها و سبزیجات را ببینید.‌

می‌گویند بازار شهید عراقی آمل سال ۱۳۷۰ راه اندازی شد و اکنون با مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر و مربع، ۲۰۵ غرفه دارد.

ترکیبی از طعم و رنگ و تلاش

در این بازار، خرید و فروش فقط معامله نیست، گفت‌و‌گو است، لبخند است، و رد و بدل شدن مهربانی.

اینجا هر رنگ، قصه‌ای دارد… سبزی‌های کوهی از دل جنگل، پرتقال‌های نارنجی از باغ‌های بکر و دست‌هایی که هنوز به خاک و طبیعت متصل‌اند.

بازار روز آمل ترکیب طعم و رنگ و تلاش بوده و اینجا همه چیز با دست‌های مهربان ساخته می‌شود.

در بازار روز آمل هنوز صدای زندگی شنیده می‌شود.

