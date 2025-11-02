پخش زنده
بزرگراه ۴۵ کیلومتری همدان تا سه راهی روعان در مسیرهای رفت و برگشت، با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در حال ترمیم و بازسازی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ناظر طرح ترمیم و بازسازی جاده همدان به سه راهی روعان، با اشاره به اهمیت این گذرگاه پرتردد که بخشی از آزادراه همدان تهران است، گفت: با توجه به اینکه مسیرهای رفت و برگشت این بزرگراه ۴۵ کیلومتری نیاز به مرمت و اصلاح داشت، پس از انجام مطالعات، اجرای این طرح از اوایل تابستان ۱۴۰۴ آغاز شد.
علیرضا والی افزود: آسفالت قسمتهایی از جاده که نیاز بود به طور کامل برداشته شد تا زیرسازی کامل و مناسبی در آن قسمتها اجرا شود.
او تأکید کرد: پس از زیرسازی و لکه گیری، یک لایه ۵ سانتی متری زیرین و یک لایه ۵ سانتی متری روکش و در مجموع ۱۰ سانتی متر آسفالت ریزی با ضمانت ۳ ساله اجرا خواهد شد.
ناظر طرح با اشاره به اینکه لایه اول آسفالت ریزی تا پایان آبان تکمیل میشود، تصریح کرد: در صورت مساعد بودن هوا، لایه روکش هم اجرا میشود و در غیر اینصورت روکش سال آینده اجرا خواهد شد.
علیرضا والی همچنین با اشاره به زمان بر بودن اجرای این طرح، از سعه صدر مردم قدردانی و عذرخواهی کرد.