مدیر امور اراضی خوزستان از تمدید ۸۸ قرارداد اجاره اراضی واگذاری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین گفت: استفاده بهینه از اراضی ملی با اجرای به موقع و صحیح طرحهای واگذاری محقق میشود که مجریان موظف به اجرای به موقع طرحها و رعایت مفاد قرارداد اجاره هستند.
وی ادامه داد: تمدید قرارداد اجاره باعث پیشرفت طرحها و جلوگیری از معطل ماندن اراضی و اخذ به موقع اجاره بهاء اراضی میشود.
سراج الدین افزود: از ابتدای سال تاکنون ۸۸ قرارداد اجاره اراضی واگذاری به مساحت بیش از دو هزار هکتار تمدید شد.