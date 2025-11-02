به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین گفت: استفاده بهینه از اراضی ملی با اجرای به موقع و صحیح طرح‌های واگذاری محقق می‌شود که مجریان موظف به اجرای به موقع طرح‌ها و رعایت مفاد قرارداد اجاره هستند.

وی ادامه داد: تمدید قرارداد اجاره باعث پیشرفت طرح‌ها و جلوگیری از معطل ماندن اراضی و اخذ به موقع اجاره بهاء اراضی می‌شود.

سراج الدین افزود: از ابتدای سال تاکنون ۸۸ قرارداد اجاره اراضی واگذاری به مساحت بیش از دو هزار هکتار تمدید شد.