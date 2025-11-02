به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان نی‌ریز گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاقچیان ماموران انتظامی این شهرستان با همکاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان چهار محال و بختیاری باخبر شدند فردی در منزل خود اقدام به احتکار مواد مخدر کرده است که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ عظیم‌اله کرمی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرسی از یک سواری پژو پارس که در حیاط منزل پارک بود موفق شدند ۵۰ کیلوگرم تریاک را کشف کنند.

فرمانده انتظامی نی‌ریز با بیان اینکه در این خصوص ۲ نفر دستگیر شدند گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان نی ریز در شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.