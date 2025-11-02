به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای لاریجانی در نشست مشترک با اصحاب علوم انسانی با تاکید بر اینکه «خواسته‌های دشمن ته ندارد»، گفت: سرِ عقل آوردنِ دشمن با امتیازدهی بی‌قید و شرط ممکن نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: مسیر درست برای اصلاح نگرش رقبا، تقویت انسجام ملی است و پیش‌شرط آن، اصلاحات اقتصادی برای بازگرداندن ثبات به زندگی مردم است.

علی لاریجانی با بیان اینکه تمام هدف دشمن، این است که اراده ملت ایران را بشکند، گفت: می‌گویند که نباید مساله هسته‌ای و غنی‌سازی داشته باشید، فرصت طلب هستند، چرا که یک زمانی خودشان می‌گفتند ایران می‌تواند غنی‌سازی کند.

وی افزود: می‌گویند غنی‌سازی نداشته باشید، بُرد موشک‌ها را کاهش دهید و در منطقه همان چیزی را اجرا کنید که ما می‌گوییم، خواست‌های دشمن انتها ندارد و نیازمند یک مقاومت ملی است؛ باید ایرانیان بپذیرند که سر خواست خود بایستند.‌

نمی‌گوییم که مذاکره نمی‌کنیم، اما مذاکره باید واقعی باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه آمریکا در لبنان نماینده‌ای به نام «باراک» دارد که نیات آمریکا را بیان می‌کند، اظهار کرد: همان روز نخست که آمد اعلام کرد که ۶۰ روز بیشتر زمان ندارید و باید خلع سلاح حزب‌الله عملیاتی شود، اما متوجه شد که اینجا نمی‌تواند دستور بدهد و لذا عصبانی شد. اخیرا نیز اعلام کرد که آخرین بار است، یا حرف‌های ما را گوش می‌دهید و یا اینکه اسرائیل حمله خواهد کرد.

لاریجانی باردیگر با تاکید براینکه کسی نمی‌گوید که مذاکره نمی‌کنیم، اما نباید ساده‌اندیش باشیم، گفت: مذاکره یک روش است، اما به وقت درست باید انجام شود. تلقی این نیست که جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره نکردن است، ما مذاکره می‌کردیم که دشمن وارد جنگ شد.