آمادگی مولدهای برق استان البرز ارزیابی شد
چهاردهمین رزمایش قطع برق وارزیابی مولدهای انرژی اضطراری مراکز حیاتی و عملکرد شرکتهای مربوطه در استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، چهاردهمین رزمایش قطع برق وارزیابی مولدهای انرژی اضطراری مراکز حیاتی با رمز یا فاطمه الزهرا (س) به صورت ویدئوکنفرانس با حضور سردار غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، عباس علی آبادی وزیر نیرو، شرکتهای مادرتخصصی و ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق برگزار شد.
در این رزمایش، برق ۹ مرکز مهم و حساس نقاط مختلف استان البرز ازجمله صدا و سیمای البرزبه طور آزمایشی قطع و عملکرد مولدهای اضطراری آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
هفته گرامیداشت پدافند غیرعامل از ۵ تا ۱۱ آبانماه با شعار پدافند غیرعامل؛ تابآوری زیرساختی، پایداری اجتماعی در حال برگزاری است.