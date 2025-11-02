پخش زنده
فرماندار اردبیل گفت:طرح نماد در ۷۵۱مدرسه شهرستان اردبیل اجرا شد ودراین طرح حدود ۷۰هزار دانش آموز غربالگری شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه طرح نماد گفت:بعداز غربالگری دانش آموزان آسیب دیده ونیاز به مشاوره صورت گرفته و راهکارها وبرنامههای حمایتی از این دانش آموزان انجام میشود.
وی گفت: طرح نماد در قالب «نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان» است که با هدف دستیابی به چارچوب همکاری نظام یافته برای مداخله سریع، بهموقع و موثر در آسیبهای اجتماعی دانشآموزان، طراحی و آغاز شد.
فرماندار اردبیل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس ودانش آموزان را اولویت مهم عنوان کرد وگفت:دراین زمینه نیاز است علاوه بر اجرای طرحهای مختلف خانوادهها هم هوشیاری لازم را داشته باشند.
قلندری بر برگزاری دورههای آموزشی هدفمند ونتیجه بخش برای دانش آموزان وخانوادهها تاکید کرد وگفت:دستگاههای اجرایی هم باید به وظایف خودر حوزههای آسیب اجتماعی عمل کنند وکوتاهی دراین راستا قابل قبول نیست