به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین ده‌پور با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی طرح روکش آسفالت محور ورودی هفتکل گفت: این طرح با اعتباری بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی افزود: در کنار این پروژه، عملیات اصلاح نقاط پرحادثه محور هفتکل – اهواز با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال و بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت محور اهواز – هفتکل – باغملک با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال نیز به‌طور کامل به پایان رسیده‌اند.

ده‌پور با اشاره به سایر اقدامات راهداری شهرستان اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی و نگهداری محور‌های مواصلاتی، ۲۴ کیلومتر شانه‌سازی، ۱۹ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی، ۱۵۵ کیلومتر خط‌کشی، و اجرای هزار و ۲۰۰ متر حفاظ فلزی و بتنی انجام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هفتکل می‌گوید: همچنین ۶۸ پل و آبرو پاک‌سازی و تنظیم بستر شده و ۲۹۰ تن آسفالت سرد به منظور عملیات چاله‌پرکنی مورد استفاده قرار گرفت.