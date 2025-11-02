پخش زنده
معاون علمی رئیس جمهور با بیان اینکه طرح های معاونت علمی به قوت خود ادامه مییابد گفت: ستاد هوش مصنوعی معاونت هم منحل نمیشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیس جمهور، امروز یکشنبه یازدهم آبان در حاشیه بازدید از نمایشگاه فر ایران و نمایشگاه نانو در پاسخ به سوالی درباره تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و تکلیف برنامههای ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی و اینکه آیا ستاد منحل میشود یا خیر؟ توضیح داد و گفت: بعد از ابلاغ تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی، باید ببینیم تقسیم کار هیئت وزیران به چه صورت است و شبکه ای که ایجاد میشود به چه صورت خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروز مصوب شد که مرکز پردازش هوشمصنوعی زیر مجموعه وزارت ارتباطات تشکیل شود، آیا این برنامه منافات و یا موازی کاری با برنامههای معاونت علمی ندارد؟ افزود: خیر. ما در تقسیم کار ملی که انجام دادیم به همین صورت است. نکته ما بیشتر سرمایه گذاری است.
افشین اضافه کرد: هم اکنون نیازمند این هستیم که ۱۰ میلیارد دلار در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم و قرار نیست دولت و معاونت علمی و وزارتخانههای دیگر بخواهند این زیرساخت را مدیریت و بهره برداری کنند و باید دست اپراتورهای بخش خصوصی بیفتد.
وی افزود: باید ابر داده و ابر زیرساخت ایجاد شود تا شرکتها بتوانند از آن بهرهبرداری کنند و خدمات دادهای از جمله API به آنها ارائه شود.