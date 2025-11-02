پخش زنده
امروز: -
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در بازدید از کاخموزه باغچهجوق ماکو، بر بهرهبرداری اصولی از این بنای تاریخی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرتضی صفری امروز در جریان سفر یکروزه به ماکو با همراهی شهلا تاجفر، فرماندار ماکو از کاخموزه باغچهجوق ماکو بازدید کردند و در این بازدید بر لزوم حفاظت، تکمیل مرمت و بهرهبرداری اصولی از این اثر ارزشمند ملی تأکید شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت : کاخموزه باغچهجوق از پربازدیدترین بناهای تاریخی و موزههای استان بوده و این اثر تاریخی هرساله بیشترین گردشگر خارجی و داخلی را دارد.
مرتضی صفری افزود : استقبال گردشگران از کاخموزه باغچهجوق این مهم را ثابت میکند که این کاخ نه تنها خود اثر تاریخی بی نظیر است بلکه آثار فاخری را که از گذشتههای دور به یادگار مانده و هرکدام از زیبایی و ظرافت خاصی برخوردارند، به نمایش میگذارد و جلوه ای زیبا از تاریخ و فرهنگ این سرزمین را نشان میدهد.
شهلا تاجفر، فرماندار ماکو نیز در این بازدید گفت: با رفع نیازهای مرمتی بنا، این مجموعه میتواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگری کشور تبدیل شود.
کاخ موزه باغچه جوق به عنوان یکی از ارزشمندترین و باشکوهترین آثار تاریخی بر جای مانده در استان آذربایجان غربی ، در تاریخ ۱۱ تیر سال ۱۳۷۵ هجری شمسی با شماره ثبت ۱۷۳۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست.
ساخت این بنا در حدود بیش از ۱۲۰ سال قبل آغاز شد و در واقع زمان ساخت آن مصادف با دوره حکومت قاجاریه بود . این کاخ باشکوه به عنوان مقر حکمرانی سردار ماکو شناخته میشد.