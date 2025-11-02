در مراسمی با قدردانی از خدمات شاهین فکور، حبیب سلیمانی هدایت این دانشگاه را به دست گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای کردستان گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، قابلیت جذب دانشجوی بین الملل را دارد .

سید فردین تقی زاده با اشاره به تصویب طرح آباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: این دانشگاه در حال پیگیری آموزش برای اشتغال دانش آموختگان تمامی مراکز آموزش عالی است تا با گذراندن دوره های 6 ماهه مهارت، جذب بازار کار شوند.

وی همچنین از صدور مجوز برای راه اندازی رشته هایی خبرداد که واحدهای صنعتی استان درخواست آموزش در آن را دارند مشروط بر اینکه دانش آموختگان در همان واحد مشغول بکار شوند.

حبیبی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز تاکید کرد: از دانشگاه جامع علمی، کاربردی انتظار می رود تا خلاء دانشگاه های مادر استان در حوزه ارتباط با صنعت و مهارت را جبران کند.

حجت الاسلام حاتمی مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان هم خواستار تشکیل شورای مشورتی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور تمامی روسای سابق این دانشگاه، برای حرکت سریع و سازنده در مسیر رفع مشکلات شد.